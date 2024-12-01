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Азербайджан представит новый доклад о военных преступлениях Армении в Карабахе

First News Media20:10 - 01 / 12 / 2024
Азербайджан представит новый доклад о военных преступлениях Армении в Карабахе

Во Всемирный день прав человека, 10 декабря, мы представим новый доклад о военных преступлениях, совершенных Арменией в период оккупации Карабаха.

Об этом в беседе с корреспондентом анкарского бюро Report заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

Она отметила, что в этот день будет предоставлена подробная информация для прессы о новом докладе. С.Алиева напомнила, что она затронула эту тему и в своем выступлении на 24-й сессии Постоянной независимой комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (НПКПЧ ОИС) в городе Джидде Саудовской Аравии 24 ноября.

"Разумеется, главной темой всех наших мероприятий является Карабах. Постоянная независимая комиссия по правам человека при ОИС также оказывает близкую поддержку Азербайджану в этом вопросе. Ходжалинский геноцид признан ОИС как акт геноцида, была выражена резкая реакция на бомбардировку Барды армянами, регулярно принимаются различные резолюции и решения. Будет представлен и наш совместный доклад", - добавила омбудсмен.

Отметим, что Сабина Алиева находится с визитом в Анкаре для участия в первом заседании Международного совета Союза медиаторов тюркского мира (TDAB).

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