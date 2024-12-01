МИД Грузии завил о давлении иностранных государств на дипломатов страны
Иностранные государства оказывают давление на дипломатов из Грузии, работающих за рубежом, что является неприемлемым.
Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.
"Министерство иностранных дел Грузии осуждает давление, осуществляемое на дипломатическую службу Грузии, и призывы к саботажу. Неприемлемыми являются попытки вмешательства в функционирование институтов суверенного государства", - говорится в заявлении.
Источник: ТАСС
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