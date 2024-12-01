МИД Грузии завил о давлении иностранных государств на дипломатов страны

Иностранные государства оказывают давление на дипломатов из Грузии, работающих за рубежом, что является неприемлемым.

Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

"Министерство иностранных дел Грузии осуждает давление, осуществляемое на дипломатическую службу Грузии, и призывы к саботажу. Неприемлемыми являются попытки вмешательства в функционирование институтов суверенного государства", - говорится в заявлении.

Источник: ТАСС