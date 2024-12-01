В Сумгайыте произошел пожар в пятиэтажном здании, есть пострадавший

В Сумгайыте произошло возгорание в пятиэтажном здании общежития, один человек пострадал.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, очагом возгорания стала электрощитовая на втором этаже здания, где в результате сгорели 10 электросчетчиков и выключателей, а также 3 погонных метра кабеля.

В ходе инцидента пострадал один житель, которого впоследствии пожарные эвакуировали из задымленной квартиры.

Пожар был потушен своевременно потушен сотрудниками противопожарной службы МЧС, не успев перекинуться на соседние квартиры.

Источник: Report