В Сумгайыте произошел пожар в пятиэтажном здании, есть пострадавший
В Сумгайыте произошло возгорание в пятиэтажном здании общежития, один человек пострадал.
Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, очагом возгорания стала электрощитовая на втором этаже здания, где в результате сгорели 10 электросчетчиков и выключателей, а также 3 погонных метра кабеля.
В ходе инцидента пострадал один житель, которого впоследствии пожарные эвакуировали из задымленной квартиры.
Пожар был потушен своевременно потушен сотрудниками противопожарной службы МЧС, не успев перекинуться на соседние квартиры.
Источник: Report
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