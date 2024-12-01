В столице по 133-й маршрутной линии заработали автобусы с электродвигателями

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) продолжает осуществлять меры в направлении организации устойчивого и безопасного общественного транспорта и обновления автобусного парка.

Как сообщили в AYNA, автобусы с электродвигателями марки Yutong начали курсировать по маршрутной линии номер 133, эксплуатируемой ООО Çinar Trans.

Электробусы оснащены технологией с нулевым уровнем выбросов, что вносит важный вклад в защиту окружающей среды. Помимо этого, автобусы оснащены новейшими технологиями для комфорта пассажиров.