Азербайджан и Гвинея-Бисау обсуждают вопрос создания стипендиальных программ для студентов, желающих получить образование в азербайджанских вузах.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с коллегой из Гвинеи-Бисау Карлосом Пинто Перейра в Баку.

Министр подчеркнул, что уполномоченные ведомства двух стран продолжат обсуждать данный вопрос в рамках визита делегации МИД Гвинеи-Бисау в Азербайджан.

Дж.Байрамов отметил, что сотрудничество в сфере образования между странами успешно продолжается на протяжении многих лет.

«Это сотрудничество достаточно плодотворно, например, четверо представителей делегации, прибывшей в Азербайджан вместе с министром Карлосом Пинто Перейра, являются выпускниками вузов Азербайджана. Среди них также министр окружающей среды Гвинеи-Бисау, который окончил Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности», - сказал Дж.Байрамов.

Глава МИД Азербайджана также подчеркнул, что две страны успешно сотрудничают и в рамках международных организаций, таких как ООН, ОИС и Движение неприсоединения.

«Во время председательства Азербайджана в ДН Гвинея-Бисау активно поддерживала инициативы нашей страны, что позволило еще больше развить наши двусторонние связи. В целом председательство Азербайджана в ДН способствовало развитию отношений со странами Африки», - сказал министр.

По его словам, визит президента Гвинеи-Бисау в Азербайджан в рамках COP29 придал дополнительный импульс развитию сотрудничества.