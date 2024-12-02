​​​​​​​Демократия по-американски: Байден помиловал сына, использовав свои полномочия и нарушив обещание избирателям

Джо Байден под занавес президентского срока вызвал громкий скандал, помиловав своего сына Хантера Байдена сразу по двум уголовным делам и избавив его от длительных тюремных сроков за преступления, связанные с оружием и налогами.

«Сегодня я подписал помилование моего сына Хантера. С первого дня на своем посту я говорил, что не стану вмешиваться в принятие решений Минюстом США. И я сдержал слово, даже когда наблюдал за тем, как мой сын подвергается несправедливому преследованию. Пытаясь уничтожить Хантера, они пытались уничтожить и меня. Хватит!», - заявил президент Байден.

В его заявлении, опубликованном вечером 1 декабря на сайте Белого дома, говорится: «Ни один разумный человек, изучивший факты, связанные с Хантером, не сможет прийти к иному выводу, нежели этот: Хантера выделили только потому, что он является моим сыном - и это неправильно».

По словам Байдена, республиканцы в Конгрессе США сделали все, чтобы использовать дело против него, и вышли за рамки правосудия. Дело против Хантера Байдена превратилось в инструмент «политической мести», утверждает президент.

«Я верю в систему правосудия, но, поскольку я боролся с этим, я также считаю, что грубая политика заразила этот процесс, и это привело к судебной ошибке», - отметил Байден.

Джо Байден отметил, что решил помиловать Хантера в эти выходные после того как семья провела вместе День благодарения, и выразил надежду на то что «американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому решению».

Этот решение положило конец затянувшейся юридической саге Байдена-младшего, бросавшей тень на президентский мандат его отца. Стоит отметить, что республиканцы в Конгрессе США часто критиковали Хантера Байдена за использование политического положения своего отца для получения прибыли от зарубежных деловых связей.

Сразу отметим: статьи, по которым 54-летний Хантер Байден признан виновным, достаточно серьезные - незаконное владение оружием и уклонение от уплаты налогов.

Хантер Байден, юрист, бизнесмен и лоббист, в автобиографии 2021 года написал о своей бывшей алкогольной и наркотической зависимости, которую, как он утверждает, преодолел с 2019 года. В 2023 году он согласился признать вину в неуплате налогов и незаконном хранении оружия.

Расследование в его отношении длится с 2018 года, обвинения были предъявлены в декабре 2023 года.

В обвинительном заключении прокурора утверждается, что Байден-младший с 2016 по 2019 годы не заплатил налоги на сумму не менее $1,4 млн. Его обвиняют в том, что он тратит свои деньги на роскошные автомобили, наркотики и женщин легкого поведения в экстравагантных отелях вместо того, чтобы вовремя платить налоги. «Вместо того чтобы платить налоги, обвиняемый тратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни», - говорится в документе. По этому уголовному делу сыну президента грозило до 17 лет тюрьмы.

По делу о незаконном хранении оружия Байдена-младшего признали виновным в минувшем июне. Согласно решению присяжных, он солгал, будто не употребляет наркотики, когда в 2018 году оформлял покупку револьвера. По этому делу ему грозило до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до $750 тыс.

По первому делу. Как отмечалось выше, Хантер Байден сам признал вину, по второму его признали виновным присяжные. Это стало первым случаем, когда ближайший родственник президента был признан виновным в совершении преступления во время пребывания отца на посту главы государства.

Джо Байден помиловал своего сына вопреки неоднократным заявлениям о том, что не будет использовать президентские полномочия в интересах членов своей семьи, в частности, не будет вмешиваться в ситуацию из-за юридических проблем Хантера и не смягчит ему наказание после вынесения приговоров. В сентябре в Белом доме повторили, что американский лидер не намерен помиловать своего сына.

Как видно, глава Белого дома отказался от своих прежних обещаний о том, что его сын ответит по всей строгости закона. Решение о помиловании было объявлено за несколько недель до того, как Хантеру Байдену должны были вынести наказание (12 и 16 декабря), и менее чем за два месяца до того, как на пост президента США вступит Дональд Трамп (20 января 2025 года).

Кстати, избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал помилование Байденом своего сына Хантера, назвав это злоупотреблением и нарушением правосудия.

«Включает ли помилование, данное Байденом, на заложников 6 января, которые уже много лет находятся в тюрьме? Какое злоупотребление и искажение правосудия!» — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth. Речь идет о гражданах, обвиняемых в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Помиловав Хантера Байдена – использовав свои президентские полномочия и вопреки данному слову – Джо Байден обнулил многочисленные правонарушения своего сына. Но, похоже, главу Белого дома это мало волнует, судя в том числе по тому, как он объяснил свое решение.

Не последнюю роль, возможно, сыграло и то, что политическая карьера Байдена клонится к закату, и его уже мало волнует то, как нарушение президентом США своих обещаний выглядит со стороны. А выглядит это, надо сказать, крайне нелицеприятно.

Так, губернатор-демократ Джаред Полис из Колорадо заявил, что он «разочарован» и что этот шаг «запятнает» репутацию уходящего президента. «Карикатурой на тему демократии» назвала это официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Президент, неоднократно обещавший восстановить нормы и уважение к верховенству закона, в итоге использовал свое положение, чтобы помочь сыну, нарушив публичное обещание, данное американцам, что он не будет делать ничего подобного - многие политики и эксперты расценивают этот шаг как превышение полномочий и злоупотребление властью.

Впрочем, особого удивления он не вызывает, принимая во внимание склонность нынешней американской администрации к применению двойных стандартов. Здесь, в Азербайджане с такими ее подходами сталкивались неоднократно.

Что же, неустанно стремясь поучать других демократии и верховенству права, нынешняя американская администрация в очередной раз запятнала свою репутацию, причем на самом высоком уровне.

Наверное, по убеждению администрации Байдена, это и есть демократия по-американски.