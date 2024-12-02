В город Джебраил отправлена очередная группа переселенцев

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева и согласно I Государственной программе Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории, из Гарадагского района города Баку в заново отстраиваемый город Джебраил отправлена очередная группа переселенцев в составе семей, ранее временно размещенных в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных частях республики.

На этом этапе в город Джебраил переселяется 35 семей - 133 человек.

Возвращающиеся в родные края джебраильцы поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность отважной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ наших шехидов, погибших на этом пути, терпения их семьям.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, проживают около 30 тыс. человек, работающих над реализацией проектов проводимых в этом регионе, а также выполняющих служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных учреждений, работающих в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.