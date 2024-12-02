Состоялись политические консультации между Азербайджаном и Венесуэлой - ФОТО

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Венесуэлы Татьяной Пуг Морено.

Как сообщили в МИД, на встрече были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Венесуэлой, перспективы сотрудничества в сферах торговли, энергетики, туризма, сельского хозяйства, культуры и образования.

Отметив наличие интенсивного политического диалога между двумя странами, а также контакты, осуществляемые в рамках различных визитов и международных мероприятий, министр Джейхун Байрамов отметил важность таких обсуждений с точки зрения определения конкретных планов по различным направлениям сотрудничества.

Было подчеркнуто, что сотрудничество, основанное на взаимной поддержке и солидарности в рамках международных организаций, особенно ООН и Движения неприсоединения, вызывает удовлетворение, отмечена важность дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках многосторонних платформ.

Также говорилось о том, что в 2025 году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Венесуэлой, и подчеркнута возможность реализации совместных инициатив и мероприятий в этом направлении.

Татьяна Пуг Морено поздравила Азербайджан с успешным проведением в прошлом месяце 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), высоким уровнем организации данного мероприятия и отметила, что итоги COP29 являются одним из важных вкладов в усилия по борьбе с изменением климата.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Также между министерствами иностранных дел двух стран был проведен очередной, 2-й раунд политических консультаций.

В ходе консультаций азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, а делегацию венесуэльской стороны - заместитель министра Татьяна Пуг Морено.

В рамках политических консультаций были обсуждены перспективы двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Венесуэлой, планы по дальнейшему развитию отношений, совместные инициативы, а также другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.