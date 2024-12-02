Азербайджанская делегация принимает участие в конференции СОР16 в Эр-Рияде - ФОТО

2 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начала работу 16-я сессия Конференции cторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (COP16).

Повестка конференции включает обширную программу мероприятий по поддержке многосторонней деятельности по проблемам деградации почв, засухи и опустынивания. В мероприятии принимают участие ряд высокопоставленных лиц, министров, политиков, представителей глобальных институтов, компаний и неправительственных организаций. Азербайджан на конференции представляет делегация во главе с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на новостное агентство Саудовской Аравии, в рамках конференции, которая продлится до 13 декабря, ожидается проведение форумов, важных встреч, а также обнародование новых мер и инициатив, направленных на решение актуальных проблем, связанных с деградацией почв и засухой.

Министр окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии и председатель 16-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Абдулрахман Аль-Фадли отметил, что проведение конференции является продолжением внимания, которое страна уделяет защите окружающей среды на национальном, региональном и глобальном уровнях. Согласно международным отчетам, ежегодно деградирует более 100 миллионов гектаров пахотных земель, лесов и пастбищ. Это также влияет на жизни более 3 миллиардов человек во всем мире. Ежегодные потери от неплодородия почвы оцениваются более чем в 6 трлн долларов. Министр добавил, что Саудовская Аравия надеется активизировать усилия в рамках Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. Основная цель заключается в борьбе с основными экологическими проблемами и укреплении интегрирования в международные экологические соглашения, особенно конвенции Рио, касающиеся изменения климата и биоразнообразия.

В то же время, в рамках мероприятия Саудовская Аравия представит глобальную инициативу по борьбе с засухой в Эр-Рияде с целью ускорения международных усилий по борьбе с засухой и обеспечения более выгодного подхода к упреждению этой проблемы. Обсуждения, направленные на повышение способности бороться с засухой, являются одним из приоритетов конференции СОР16 в Эр-Рияде.

3 декабря в Эр-Рияде состоится саммит высокого уровня One water для обсуждения глобальной нехватки воды и связанных с ней проблем. Этот саммит направлен на обсуждение мер по совершенствованию управления водными ресурсами в мире. В то же время, 2 и 3 декабря состоится форум Зеленых инициатив. В мероприятии примут участие политики, бизнес-лидеры и эксперты со всего мира. 6-8 декабря в Зеленой зоне состоится второй Международный форум лесных технологий. В рамках форума будут обсуждены опыт, обретенный благодаря глобальным проектам по посадке деревьев, решения существующих проблем и инновации.