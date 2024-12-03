Россия и Азербайджан работают над предотвращением обмеления Каспийского моря

Президенты России и Азербайджана договорились провести совместную работу над предотвращением обмеления Каспийского моря.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом рассказал Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

«После поездки в Баку мы договорились с Ильхамом Гейдаровичем, что мы вместе поработаем на эту тему, я уже дал поручение правительству Российской Федерации подготовить соответствующую программу действий», - сказал он.

В. Путин отметил, что этот вопрос также обсуждался на встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Всех беспокоит обмеление Каспия. И, конечно, нужно обратить внимание на те виды животных, которые страдают от этого очевидно и заметно. Но, в целом, это большая проблема», – заявил российский лидер.

Он указал, что нельзя допустить, чтобы Каспий повторил судьбу Аральского моря, и подчеркнул необходимость предпринять все меры для предотвращения его обмеления.

«Не знаю, можем ли мы, даже объединяя усилия, что-то сделать, потому что природа - это такая мощная система. Тем не менее, все, что от нас зависит, сделать должны», - сказал В. Путин.