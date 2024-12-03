От Глазго до Дубая и Баку: Исследование информированности о конференциях COP и восприятия изменения климата в трех странах - ФОТО

Ашраф Гаджиев,

директор, SIAR Research and Consulting Group

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29 явилась переломным моментом в глобальной борьбе с изменением климата.

Этот важнейший климатический саммит собрал в Баку мировых лидеров, политиков и экспертов по климату. Они оценили прогресс в достижении международных климатических целей, установили новые обязательства по сокращению выбросов парниковых газов и разработали более эффективные стратегии климатической устойчивости.

В 2024 году Азербайджан принял у себя климатическую конференцию, которая фокусируется на климатических действиях через устойчивое развитие, климатическом финансировании и внедрении возобновляемых источников энергии.

COP29 не только способствовала развитию международного сотрудничества, обмену технологиями, но и разработке стратегий адаптации для регионов повышенного риска.

Каждый день саммита был посвящен различным темам, и во время финансового дня банковский сектор Азербайджана принял обязательство выделить 2 миллиарда манатов на проекты, связанные с изменением климата.

И самое главное: в ходе длительных переговоров в Баку было достигнуто решение по самому важному вопросу COP. Развитые страны согласились выделить 300 миллиардов долларов к 2035 году. В частности, как заявил один из европейских политиков, СOP29 запомнится как начало новой эры климатического финансирования.

До 2024 года наша компания, SIAR Research and Consulting Group, в основном проводила исследовательские проекты в Азербайджане, Грузии, странах Центральной Азии, Молдове и Монголии. В 2024-м благодаря новому партнерству мы резко расширили свой географический охват и получили возможность проводить быстрые исследования в любых странах мира. Это позволило нам осуществить необычный проект как для Азербайджана, так и для COP.

SIAR Research and Consulting Group в преддверии COP29 инициировала первое в своем роде комплексное сравнительное изучение общественного восприятия в трех разных странах - организаторах конференций COP, которое показало, как развивается климатическое сознание до и после проведения крупных климатических конференций.

Данное исследование охватило следующие страны:

- Предстоящая роль Азербайджана как организатора COP29 в 2024 году обеспечила перспективное измерение исследования. Здесь мы провели 500 интервью с ошибкой выборки 4,4%.

- Недавнее проведение COP28 в Дубае, ОАЭ (2023) дало непосредственное представление о post-конференционном периоде. В этой стране мы провели 541 интервью с ошибкой выборки 4,2%.

- Наконец, опыт Шотландии с COP26 в Глазго (2021) добавил ретроспективный взгляд. Здесь размер выборки составил 612 респондентов с ошибкой выборки 4,0%.

Опрос был проведен в октябре-ноябре 2024 года до старта СOP29.

Основными целями исследования были следующие:

1. Оценить базовый уровень осведомленности об изменении климата и обеспокоенности данным вопросом в различных культурных контекстах.

2. Измерить уровень понимания и вовлеченности общественности в конференции COP.

3. Оценить воспринимаемое влияние проведения COP на местные сообщества.

4. Проанализировать модели распространения информации и эффективность медиа.

5. Понять ожидания и воспринимаемый успех мероприятий COP.

Стоит отметить, что исследование было основано на анкете, разработанной командой SIAR в сотрудничестве с представителем UNFCCC, и было направлено на анализ общественной осведомленности и отношения к изменению климата и Конференции сторон.

Этот многострановой анализ проведен в критически важное время, когда глобальные действия по борьбе с изменением климата становятся все более необходимыми, а понимание вовлеченности общества в климатические инициативы имеет решающее значение для эффективной разработки политики и стратегий климатической коммуникации.

Итак, без лишних слов мы делимся кратким изложением основных результатов этого важного опроса (небольшое примечание: % показывает долю всех респондентов, ответивших соответствующим образом).

Глава 1: Осведомленность и понимание

Изменение климата: Вопрос личного влияния?

Основной вопрос восприятия изменения климата выявил четкие региональные особенности:

Как видно из приведенного выше графика, Шотландия, где был проведен COP26, демонстрирует самый высокий уровень осознания личного воздействия (70% считают изменение климата серьезной личной проблемой). За ней следуют Объединенные Арабские Эмираты (СОР28), где 65% признают прямое влияние, и Азербайджан, где 59% респондентов осознают личные последствия.

Примечательно, что ответ: «Это проблема для некоторых стран, но не для моей страны» получил следующие результаты:

● Азербайджан: 12%.

● ОАЭ: 11%.

● Шотландия: 3%.

Осведомленность о COP: Уровень знаний в разных странах

Доля респондентов, которые «очень осведомлены или частично осведомлены» о COP в целом, оказалась достаточно похожей во всех трех странах:

● Азербайджан: 69% (вовлеченность до мероприятия).

● ОАЭ: 70% (сохраненная осведомленность после мероприятия).

● Шотландия: 64% (долгосрочное запоминание).

При этом были значительные региональные различия в отношении восприятия соответствующих саммитов, где вопросы и результаты распределились следующим образом:

Очень высокий уровень осведомленности до мероприятия в Азербайджане (98%) демонстрирует исключительную эффективность локальных коммуникаций, проведенных командой COP29.

Схожие уровни осведомленности после мероприятия в ОАЭ и Шотландии (77% и 75% соответственно) указывают на устойчивую тенденцию сохранения осведомленности после проведения.

Незначительное снижение осведомленности с течением времени (с 98% в Азербайджане до 75% в Шотландии) показывает, как общественное внимание естественным образом ослабевает после мероприятия, хотя и сохраняется на относительно высоком уровне даже спустя годы. Эта тенденция предоставляет ценные идеи для поддержания вовлеченности заинтересованных сторон после окончания мероприятия.

Понимание целей COP

Анализ общественного восприятия целей COP показывает, насколько эффективно миссия конференции передается в разных культурах и контекстах. Хотя COP выполняет множество функций, общественное понимание часто варьируется в зависимости от местных приоритетов и акцентов в коммуникации.

Учитывая это, мы в первую очередь изучили распознавание основной цели, задав следующий вопрос: «Каковы основные цели COP?» (респондентам было предложено выбрать максимум 2 варианта).

И ответы в трех странах распределились следующим образом:

Разительные различия в том, как каждая страна воспринимает основную цель COP, отражают различные стадии вовлеченности в климатическую дипломатию. Восприятие населением Шотландии продвижения межправительственных переговоров по изменению климата (этот ответ выбрали 53% респондентов) свидетельствует о зрелом понимании ключевой дипломатической функции COP. Упор Азербайджана на нетворкинге (36%) указывает на более практичный, ориентированный на развитие подход, характерный для развивающихся рынков, которые проводят свою первую крупную климатическую конференцию.

Помимо этого, мы решили проверить ожидания успеха (в Азербайджане) и восприятие успеха (в двух других странах-хозяйках COP). И вопросы здесь были следующими:

- Как вы оцениваете успех COP, который пройдет в Азербайджане, по указанным направлениям? (вопрос задавался в Азербайджане).

- Как вы оцениваете успех COP, который проводился в ОАЭ, по указанным направлениям? (вопрос задавался в ОАЭ).

- Как вы оцениваете успех COP, который проводился в Шотландии, по указанным направлениям? (вопрос задавался в Шотландии).

Стоит отметить, что во всех трех странах мы использовали схожую 5-балльную шкалу, где 1 означало «совсем неуспешно», а 5 — «полностью успешно».

Как мы видим, четкий «градиент ожиданий» проявляется от прошлых к будущим странам-хозяйкам. Высокие оценки Азербайджана (4.5) отражают оптимизм перед мероприятием, тогда как более умеренные рейтинги Шотландии (3.1–3.6) указывают на реалистичное восприятие после мероприятия. Промежуточное положение ОАЭ предоставляет ценные инсайты для оценки восприятия успеха непосредственно после мероприятия.

Глава 2: Влияние COP

Как мы знаем, влияние крупных климатических конференций выходит за рамки экологической политики, создавая эффект домино в различных секторах общества и экономики. Мы решили изучить ожидания и понимание людьми влияния COP на следующие аспекты:

Локальное влияние СОР

Опрос показал, что в ОАЭ ожидания влияния выше по всем аспектам в сравнении с Шотландией, что может свидетельствовать о более всеобъемлющем подходе к реализации COP по сравнению с Шотландией и/или эффектом фактора времени, прошедшего с момента COP26.

Сильный акцент Азербайджана на экологической политике почти соответствует показателям ОАЭ, что указывает на четкие регуляторные приоритеты.

Более скромные показатели Шотландии могут отражать реализм после проведения мероприятия или другие приоритеты до его начала.

Воздействие СОР на политику в отношении климата

Здесь мы видим, что по всем уровням климатической политики наблюдается последовательная закономерность: самые высокие ожидания в Азербайджане, умеренно-высокое воздействие, отмеченное в ОАЭ, и более скромная долгосрочная оценка в Шотландии. Этот «временной градиент» в восприятии воздействия показывает, как ожидания соотносятся с реальностью с течением времени.

Влияние СОР на местный бизнес и туризм

Практически единодушные положительные ожидания в Азербайджане (99% «очень положительное» + «скорее положительное») отражают:

● Оптимизм перед мероприятием относительно экономических возможностей.

● Высокие ожидания международного внимания.

● Уверенность в потенциале местного бизнеса.

● Минимальные опасения по поводу возможных негативных последствий.

Очень высокая положительная оценка в ОАЭ (92%) указывает на:

● Удовлетворение сразу после мероприятия.

● Реальные полученные экономические выгоды.

● Успешное влияние на туризм.

● Ограниченный негативный опыт.

Более умеренная, но все же положительная оценка Шотландии (79%) предполагает:

● Реалистичную долгосрочную оценку.

● Сбалансированный взгляд на выгоды и вызовы.

● Практический опыт реального воздействия.

● Более критичное ретроспективное восприятие.

Эта тенденция снижения положительного восприятия от будущих к предыдущим хозяевам конференции дает ценные инсайты для:

Управления ожиданиями населения стран, которые примут у себя СОР в будущем. Планирования реалистичных экономических возможностей. Разработки устойчивых туристических стратегий. Подготовки местных бизнес-сообществ.

Значительно более высокие оценки «очень положительно» в Азербайджане (53%) и ОАЭ (46%) по сравнению с Шотландией (18%) дополнительно подчеркивают роль временной близости в формировании экономических ожиданий.

Общие ожидания от СОР

Общие ожидания также были оценены, и результаты распределились следующим образом:

В данном вопросе было выявлено несколько важных закономерностей:

Временной эффект (2024, COP29 -> 2023, COP28 -> 2021, COP26):

● Будущий хозяин (Азербайджан): высокий, но сдержанный оптимизм (93%).

● Недавний хозяин (ОАЭ): пик удовлетворенности (96%).

● Прошлый хозяин (Шотландия): сохраняет позитивное, но более сдержанное восприятие (76%).

Интенсивность положительных откликов:

● ОАЭ: лидирует по количеству «очень положительных» ответов (61%).

● Азербайджан: демонстрирует сильный оптимизм (55% «очень положительно»).

● Шотландия: более умеренные ответы (17% «очень положительно»).

Потенциальные выводы здесь оказались следующими:

Управление ожиданиями:

● Энтузиазм перед мероприятием (Азербайджан) остается высоким, но реалистичным.

● Пиковое удовлетворение сразу после мероприятия (ОАЭ).

● Умеренная долгосрочная оценка (Шотландия).

Эволюция восприятия мероприятия:

● Высокие начальные ожидания (этап Азербайджана).

● Пик удовлетворенности во время/сразу после мероприятия (этап ОАЭ).

● Реалистичная долгосрочная оценка (этап Шотландии).

Региональные различия:

● Население восточных стран ОАЭ/Азербайджан демонстрируют более высокую общую позитивность.

● Европейский рынок (Шотландия) показывает более сдержанную оценку.

Таким образом, хотя немедленные восприятия крайне положительны, управление долгосрочными ожиданиями и достижение устойчивого эффекта требуют тщательного планирования и реалистичной постановки целей.

И данные результаты показывают важность:

● Стратегии коммуникаций с заинтересованными сторонами.

● Планирования и реализации мероприятий.

● Оценки долгосрочного влияния.

● Подготовки будущих городов-хозяев.

Глава 3. Источники информации

Эффективность климатической коммуникации во многом зависит от понимания и использования подходящих информационных каналов. Разные общества демонстрируют различные предпочтения в получении информации, связанной с климатом. Наше исследование показало, что понимание этих моделей имеет решающее значение для разработки эффективных стратегий климатической коммуникации.

Вопрос A: Где Вы впервые услышали о конференциях СОР?

Топ-3 источниками оказались телевидение, социальные сети и онлайн-новости.

Телевидение:

● Азербайджан: 32%.

● Шотландия: 28%.

● ОАЭ: 9%.

Социальные медиа:

● Азербайджан: 40%.

● ОАЭ: 28%.

● Шотландия: 18%.

Онлайн-новости:

● ОАЭ: 21%.

● Азербайджан: 19%.

● Шотландия: 12%.

Вопрос B: Из каких источников информации вы узнали о конференции COP, проведенной (Шотландия, ОАЭ)/которая будет проведена (Азербайджан) в вашей стране?

Традиционные медиа:

● Телевидение:

o Азербайджан: 60%.

o ОАЭ: 27%.

o Шотландия: 40%.

● Радио:

o Азербайджан: 14%.

o ОАЭ: 15%.

o Шотландия: 20%.

● Печатные СМИ:

o Азербайджан: 3%.

o ОАЭ: 22%.

o Шотландия: 17%.

Онлайн-каналы:

● Социальные медиа:

o Азербайджан: 75%.

o ОАЭ: 51%.

o Шотландия: 37%.

● Онлайн-новости:

o Азербайджан: 54%.

o ОАЭ: 37%.

o Шотландия: 30%.

● Правительственные сайты:

o Азербайджан: 4%.

o ОАЭ: 34%.

o Шотландия: 14%.

Личные связи:

● Семья/друзья:

o Азербайджан: 26%.

o ОАЭ: 25%.

o Шотландия: 19%.

● Коллеги:

o Азербайджан: 10%.

o ОАЭ: 18%.

o Шотландия: 12%.

Вышеуказанные данные демонстрируют увлекательную эволюцию каналов климатической коммуникации.

Гибридный подход Азербайджана (высокое использование телевидения и социальных сетей) указывает на переходный этап в медиапотреблении. Цифровой приоритет ОАЭ отражает технологический прогресс страны, тогда как традиционная медиамодель Шотландии может свидетельствовать о сложившихся привычках потребления информации.

Это подчеркивает необходимость разработки адаптированных стратегий коммуникации для стран, где COP будет проводиться в будущем.

Заключение

Эффекты времени: Исследование демонстрирует, как время проведения COP влияет на общественное восприятие.

● Шотландия: ответы после COP26 отражают более взвешенную и основанную на опыте оценку.

● ОАЭ: немедленная обратная связь после COP28 демонстрирует высокий энтузиазм.

● Азербайджан: ожидания перед COP29 находятся на пике оптимизма.

Этот процесс указывает на эффект «корректировки реальности» по мере того, как страны переходят от ожидания к реализации и последующей рефлексии.

Географические и культурные различия: Восприятие изменения климата значительно варьируется по регионам:

● Шотландия: наивысшая личная обеспокоенность (70% считают это серьезной личной проблемой).

● ОАЭ: 65%.

● Азербайджан: 59%.

Эти различия могут быть связаны с уровнем экологической осознанности, экономическим развитием и культурными взглядами на экологические проблемы.

Эволюция медиа:

● Шотландия: доминирование традиционных медиа (телевидение: 28%).

● ОАЭ: сбалансированный медиамикс (социальные сети: 28%, онлайн-новости: 21%).

● Азербайджан: преимущество социальных сетей (40%).

Эта прогрессия указывает на необходимость адаптации стратегий коммуникации для климатических инициатив, где более новые страны-хозяйки более эффективно используют цифровые платформы.

Восприятие местного влияния:

Четкая закономерность в том, как страны оценивают локальные выгоды COP:

● Азербайджан (СОР29, 2024): 99% положительных отзывов (перспективный взгляд).

● ОАЭ (СОР28, 2023): 92% положительных отзывов (немедленное восприятие).

● Шотландия (СОР26, 2021): 79% положительных отзывов (ретроспективный взгляд).

Это снижение оптимизма от будущих к прошлым хозяевам подчеркивает необходимость управления ожиданиями в коммуникации до мероприятия.

Рекомендации для будущих мероприятий COP:

Стратегии коммуникации:

Необходимость в сбалансированном подходе, сочетающем традиционные и цифровые каналы. Управление ожиданиями:

Важно реалистично ставить цели и обеспечивать прозрачное общественное информирование. Планирование «наследия» проведения СОР в стране:

Необходимость долгосрочных стратегий для поддержания интереса общественности после завершения мероприятия. Культурная адаптация:

Признание того, что климатические сообщения должны быть адаптированы к местным контекстам.

Исследование проведено SIAR Research and Consulting Group (www.siar.az) по собственной инициативе.

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