Дожди стали причиной пробок на этих улицах в Баку – СПИСОК - ФОТО

В связи с дождливой погодой, наблюдаемой в столице, скорость движения транспортных средств на дорогах снизилась, в результате чего на нескольких улицах и проспектах образовались заторы.

Однако из-за того, что некоторые водители не соблюдают безопасную дистанцию при управлении автомобилем, произошло несколько дорожно-транспортных происшествий, а также из-за поломки неисправных автомобилей, остающихся на дороге, проблемы с движением возникли даже на незагруженных участках, сообщает 1news.az со ссылкой на Центра интеллектуального управления транспортом МВД.

Сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом контролируют дорожную ситуацию с помощью камер наблюдения, а дорожная полиция принимает меры для устранения заторов.

В связи с дождливой погодой пробки наблюдаются на следующих улицах:

- Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова

- Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова

- Улица Афиаддина Джалилова в направлении улицы Юсифа Сафарова

- Улица Узеира Гаджибейли до пересечения с проспектом Азадлыг

- Улица Юсифа Сафарова в направлении центра

- Улица Юсифа Сафарова в направлении проспекта Гейдара Алиева

- Проспект Бабека в направлении центра

- Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка «Деде Горгуд»

- Улица академика Гасана Алиева в направлении Тбилисского проспекта

- Улица академика Гасана Алиева в направлении улицы Короглу Рагимова

- Проспект Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскеровой до пересечения с улицей Диляры Алиевой

- Улица Абдулвахаба Саламзаде в направлении проспекта Зии Буниятова

- Тбилисский проспект, от станции метро «20 Января» в направлении центра

- Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро «20 Января».

- Улица Али Мустафаева в направлении проспекта Зии Буниятова.

- Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Мюзаффара Нариманова в направлении станции метро «20 Января».