Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране - ОБНОВЛЕНО

Национальное собрание (парламент) Республики Корея вынес решение об отмене военного положения в стране.

Как передают зарубежные СМИ, 190 из 300 депутатов смогли войти в здание парламента в Сеуле, которое ранее было оцеплено силами безопасности.

По результатам голосования был сформирован кворум в пользу отмены военного положения.

Председатель южнокорейской оппозиционной партии "Возродим Корею" Чо Гук заявил, что неподчинение президента Южной Кореи Юн Сок Ёля решению об отмене военного положения в стране будет считаться преступлением.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что военное положение было введено для очистки просеверокорейских сил и защиты либерального конституционного строя.

19:30

Штаб по контролю за соблюдением военного положения в Южной Корее временно приостановил работу парламента и политических партий на период его действия.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

Вход в здание парламента ограничен. Вход закрыт даже для членов законодательного органа и депутатов.

Решение о введении военного положения было принято после информации о том, что будет начат процесс импичмента президента Юн Сок Ёля.

18:00

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль ввел чрезвычайное положение.

Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента.

Мера связана с «борьбой со сторонниками» КНДР, говорится в сообщении.

Минувшей ночью Юн Сок Ёль провел экстренное совещание, подчеркивается в сообщении.

Источник: ТАСС