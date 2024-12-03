МИД Грузии вызвал послов Литвы, Эстонии и дипломата Латвии из-за санкций

МИД Грузии вызвал послов Литвы, Эстонии и временную поверенную в делах посольства Латвии в связи с введением этими странами санкций против представителей грузинской власти.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы грузинского внешнеполитического ведомства.

«На встрече была выражена обеспокоенность из-за того, что три страны (Литва, Эстония и Латвия) сделали заявления о введении санкций против представителей власти Грузии и правоохранителей. Было отмечено, что этот шаг не соответствует рамкам партнерских отношений между странами», - говорится в заявлении.

Источник: ТАСС