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В Сеул введена военная техника, произошли столкновения между полицией и оппозицией

First News Media19:46 - Сегодня
В Сеул введена военная техника, произошли столкновения между полицией и оппозицией

После объявления чрезвычайного положения в Южной Корее на улицы столицы страны Сеула была введена военная техника, а вертолеты начали патрулирование неба.

Как передает агентство Yonhap, об этом заявил генерал армии Пак Ан Су.

По его словам, уже зафиксированы столкновения между полицией и сторонниками оппозиции, собравшимися перед зданием парламента.

Тем временем, лидер оппозиционной Демократической партии страны Ли Чже Мён назвал введение режима военного положения неконституционным шагом и призвал население собраться перед зданием парламента.

Отметим, что согласно конституции страны, если законодательный орган большинством голосов принимает решение об отмене военного положения, то глава государства должен обеспечить исполнение этого решения.

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