В Сураханы задержаны лица, занимавшиеся продажей наркотиков и кражами – ВИДЕО

Сотрудники 33-го отделения полиции Управления полиции Сураханского района провели очередные оперативные мероприятия, направленные на пресечение незаконного оборота наркотиков и преступлений, связанных с кражами.

В ходе операции был задержан ранее судимый 31-летний Кенан Гачаев, занимавшийся продажей наркотических средств, у которого было изъято около 2 килограммов психотропного вещества – метамфетамина, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В рамках другого мероприятия были задержаны 20-летний Анар Джафаров и 27-летний Али Исмаилов, ранее судимые за кражи – они ночью разбили окно одного из домов в поселке Зых и похитили деньги, золотые украшения и мобильный телефон.

По фактам проводятся дальнейшие расследования.