Обсуждены военные связи между Азербайджаном и Саудовской Аравией

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военной делегацией Королевства Саудовская Аравия, находящейся с официальным визитом в нашей стране.

Как сообщили в Министерстве обороны, поприветствовав гостей, генерал-полковник Закир Гасанов выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане. Министр обороны отметил, что развитию связей между нашими странами, построенных на принципах дружбы и братства, уделяется особое значение, и они всегда находятся в центре внимания Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Отмечалось, что участие Саудовской Аравии делегацией в расширенном составе в 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX, проходившей 24-26 сентября текущего года в Бакинском Экспо-центре, было высоко оценено.

Министр проинформировал гостей о мерах по разминированию в освобожденных территориях и поблагодарил за поддержку, оказанную Саудовской Аравией в этом деле. Было отмечено, что из 382 гражданских и военнослужащих, пострадавших в результате взрыва мин после Отечественной войны, погибло 70 человек.

Затем генерал-полковник З. Гасанов пожелал успехов участникам рабочей встречи в Баку в трехстороннем формате в области разведки между Азербайджаном, Турцией и Саудовской Аравией.

Поблагодарив за искренний прием и оказанное гостеприимство, гости поздравили министра обороны с восстановлением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, выразив глубокие соболезнования семьям и близким шехидов. Подчеркивалось, что взаимные визиты военных делегаций способствуют расширению связей.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной сфере, военном образовании, а также вопросы региональной безопасности.

Затем гости прибыли в Генеральный штаб Азербайджанской армии. Первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев провел встречу с делегацией из Саудовской Аравии.

На встрече была выражена уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества, основанного на взаимном доверии и поддержке. Стороны также особо подчеркнули важность обмена опытом и обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.