Исполнительный директор: До Бакинской инициативной группы мировая общественность не знала о существовании некоторых колоний

Азербайджан еще со времен председательства в Движении неприсоединения (ДН) координировал свою деятельность в соответствии с основополагающими принципами этой международной организации.

Об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов, находящийся с визитом в Нью-Йорке для участия в 35-й сессии Рабочей группы экспертов Организации Объединенных Наций (ООН) по проблемам лиц африканского происхождения.

Констатировав, что основными принципами движения являются поддержка суверенитета и территориальной целостности стран, исполнительный директор также отметил, что одной из основных целей создания ДН является внесение существенного вклада в процесс деколонизации. По его словам, регионы, пострадавшие от колониальной политики Франции и Нидерландов, подключились к широкому обмену идеями на саммитах и конференциях в период председательства Азербайджана. Он подчеркнул, что на одной из таких конференций в Баку по инициативе колоний была создана БИГ.

Аббас Аббасов также указал на наличие определенного давления на БИГ, ее членов, лиц, проживающих в колониях, и сторонников независимости. «Это на самом деле естественно, ведь до сих пор, до появления Бакинской инициативной группы, мировая общественность не знало о существовании этих колоний и не имела доступа к обширной информации о гнусной колониальной деятельности, осуществляемой в этих регионах. Информация была доведена до сведения мировой общественности в более широкой форме после международных конференций, проведенных группой в ООН, и отчетов, предоставленных в соответствующие структуры», - добавил исполнительный директор.

Источник: АЗЕРТАДЖ