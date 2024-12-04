Очередная группа переселенцев прибыла в город Шуша – на родину вернулись еще 48 семей

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева и в соответствии с I Государственной программой Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев.

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев, отправившихся в Шушу утром 4 декабря, прибыла в пункт назначения.

В город Шуша сегодня вернулись 48 семей в составе 164 человек. Это семьи, ранее временно размещенные в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных частях республики.

Источник: АЗЕРТАДЖ