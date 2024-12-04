AzInTelecom на VIII Международном банковском форуме - ФОТО

ООО AzInTelecom, функционирующее при Министерстве цифрового развития и транспорта, приняло участие в VIII Международном банковском форуме, прошедшем в Баку 3-4 декабря.

В качестве основного партнера мероприятия AzInTelecom представило на форуме стенд. Участникам форума была предоставлена информация о продуктах и услугах AzInTelecom, благоприятных для финансового сектора.

На стенде участники могли ознакомиться с информацией о цифровой подписи SİMA İmza, а также о решениях SİMA Pay, SİMA KYC и их субпродуктах, включая «Видеозвонок» и «Видеозапись», которые создают уникальные возможности для банков.

В первый день мероприятия директор коммерческого департамента AzInTelecom Фаррух Фараджуллаев принял участие в панельной дискуссии на тему «SİMA и ее роль в развитии банковских инноваций».

Рассматривая успешную цифровизацию банковских услуг посредством SİMA, Ф.Фараджуллаев отметил, что с помощью данного решения банки и другие финансовые организации смогут сэкономить время, средства и бумагу при осуществлении многочисленных операций.

Следует отметить, что 9 банков Азербайджана уже используют цифровые решения SİMA İmza и SIMA KYC, предлагаемые AzInTelecom, для оцифровки своих услуг. Сюда входят подписание кредитных договоров, заказ дебетовых карт, верификация личности, оформление онлайн-депозитов и широкий спектр банковских операций, которые можно осуществлять удаленно, без посещения отделения банка.

Помимо этого, большое количество финансовых учреждений (небанковские кредитные организации, инвестиционные компании, электронные кошельки и многие другие) перевели свои процессы авторизации и подписания в цифровой формат с помощью SİMA.

SİMA İmza, являющаяся юридически эквивалентной собственноручной подписи, значительно снижает нагрузку на финансовый сектор и дает возможность совершать финансовые операции без очередей и сбора бумажных документов.

Дополнительную информацию о платформе цифровых решений SİMA можно получить на сайте sima.az или в Контактном центре «157».

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