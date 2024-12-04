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Фермерам, заложившим интенсивные малиновые сады, будет предоставлена единовременная субсидия

First News Media16:23 - Сегодня
Фермерам, заложившим интенсивные малиновые сады, будет предоставлена единовременная субсидия

Развитие ягодоводства в Азербайджане поддерживается государством, производство ягод субсидируется.

Согласно решению Совета по аграрным субсидиям, в новом хозяйственном году в целях поддержки выращивания ягод в стране предусматривается предоставление субсидий.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью и информационному обеспечению Министерства сельского хозяйства, фермерам, заложившим с 1 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года интенсивные малиновые сады в любом регионе республики, будет предоставлена единовременная субсидия на посадку в размере 3200 манатов за гектар. Субсидия будет распространяться на интенсивные малиновые сады, оснащенные системой капельного орошения, где на гектар высажено не менее 4700 саженцев.

За интенсивные малиновые сады, не отвечающие указанным требованиям, в зависимости от системы орошения предоставляются две разные субсидии.

Согласно решению Совета по аграрным субсидиям, за интенсивные малиновые сады, не соответствующие установленным требованиям для единовременной субсидии на посадку, но оснащенные современной оросительной системой, фермерам будет предоставлено 310 манатов за гектар, а за интенсивные малиновые сады, не оснащенные современной ирригационной системой, – 250 манатов за гектар.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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