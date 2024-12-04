Азербайджано-турецкое высокоуровневое сотрудничество развивается и на уровне парламентов

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с бывшим министром иностранных дел Турции, депутатом Великого национального собрания Турции и главой делегации при Парламентской ассамблее НАТО Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, на встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем развития отношений между нашими дружественными и братскими странами, в том числе между законодательными органами. Было отмечено, что взаимоотношения, охватывающие все сферы на основе девиза великого лидера Гейдара Алиева «Одна нация, два государства» благодаря политической воле и совместным усилиям глав наших государств сегодня достигли наивысшего уровня.

Стороны подчеркнули развитие высокоуровневого сотрудничества и на уровне парламентов.

Мевлют Чавушоглу поздравил Сахибу Гафарову с успешным проведением внеочередных выборов в парламент и переизбранием на пост председателя Милли Меджлиса.

Был отмечен существенный вклад взаимодействия между главами парламентов, группами дружбы и депутатами в развитие отношений. Также с удовлетворением было отмечено, что наши законодательные органы и их депутаты выступают с единой позицией во всех международных парламентских организациях. Было отмечено, что сотрудничество наших парламентариев крайне важно в борьбе с клеветническими кампаниями и давлением со стороны некоторых кругов против наших государств.

В ходе беседы также был отмечен высокий уровень организации COP29, которая прошла в Азербайджане. Этот исторический саммит был охарактеризован как очередной вклад нашей страны в глобальные процессы.

Затем на встрече состоялся обмен мнениями по существующей ситуации в регионе. Прозвучали мнения о значении организованной Общиной Западного Азербайджана международной конференции на тему «Право на возвращение – поощрение справедливости для насильно выселенных из Армении азербайджанцев».