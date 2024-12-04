Криштиану Рональду хочет перейти в ислам - СМИ

Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за саудовский клуб «Аль-Наср», проявляет интерес к исламской религии.

Об этом рассказал голкипер команды Валид Абдалла в интервью саудовскому телеканалу «Аль-Саудия».

По словам Абдаллы, Роналду активно интересуется традициями и практиками ислама.

«Он задавал много вопросов, а однажды после забитого гола даже совершил земной поклон. Кроме того, он призывает игроков команды регулярно молиться», — отметил вратарь.

Голкипер добавил, что футболист восхищается культурой Саудовской Аравии, а его сын легко находит общий язык с местными детьми. «Скромность и дисциплина Роналду заслуживают уважения. Он пример не только на поле, но и за его пределами», — подчеркнул Абдалла.