На каких улицах столицы наблюдаются транспортные заторы? - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили в центре, в настоящее время затруднено движение транспорта на:
1) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;
2) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
4) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5) проспекте Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении транспортной развязки "Азнефть";
6) Тбилисском проспекте, от пересечения с улицей Измир, в направлении станции метро "20 Января";
7) улице Диляры Алиевой, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова.