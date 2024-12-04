На каких улицах столицы наблюдаются транспортные заторы? - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили в центре, в настоящее время затруднено движение транспорта на:

1) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;

2) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

4) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5) проспекте Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении транспортной развязки "Азнефть";

6) Тбилисском проспекте, от пересечения с улицей Измир, в направлении станции метро "20 Января";

7) улице Диляры Алиевой, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова.