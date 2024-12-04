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Фархад Мамедов о войне в Сирии и ее влиянии на Южный Кавказ

First News Media10:15 - Сегодня
Фархад Мамедов о войне в Сирии и ее влиянии на Южный Кавказ

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов
Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

Военное противостояние в Сирии распространяется с неимоверной скоростью и вовлекает все новые пространства.

Наступающая группировка «Хаят Тахрир аш-Шам» находится под контролем Турции и проводит военные операции против войск режима Асада и проиранских прокси. С другой стороны, начались столкновения с террористами из PKK. Российская авиация проводит бомбардировки протурецких сил с целью ослабить скорость продвижения наступающих войск «Хаят Тахрир аш-Шам».

Таким образом, получается, что договоренности между Турцией, Россией и Ираном разваливаются. Переговоры между Ираном и Турцией, Ираном и Россией, Россией и Турцией свидетельствуют, что статус-кво разрушен и предпринимаются попытки создать новый статус-кво.

Как показывает практика войны, никто останавливаться на достигнутом не собирается и статус-кво устанавливается, когда у всех(!) истощаются ресурсы. На сегодня мы пока не видим, чтобы у наступающих истощались ресурсы или же им оказывалось ожесточенное сопротивление. То есть, захватывать будут до тех пор, пока не поймут, что продвижение невозможно.

Угроза прямого противостояния участников Астанинского формата

В Сирии воюют прокси Турции и Ирана. После ослабления ливанской «Хезбаллы» Иран направляет в Сирию отряды шиитской полиции из Ирака, чтобы хоть как-то противостоять наступлению. Но и это пока что прокси… глава МИД Ирана уже высказался, что возможно участие подразделений КСИР, если об этом попросит режим Асада.

Напрямую в Сирии участвует в войне только Россия. Турецкие войска контролируют северную полосу приграничья и пока не участвуют в вооруженном противостоянии.

Важно, чтобы Иран, Турция и Иран не схлестнулись в прямом военном противостоянии… также и для этого идут переговоры…

А что до Южного Кавказа?!

А дело в том, что Россия, Иран и Турция являются соседями региона и после Астанинского формата по Сирии поддержали формат «3+3» по Южному Кавказу. При этом экспертное сообщество этих стран подчеркивало, что после Сирии у Турции, России и Ирана цементируются региональные форматы взаимодействия.

Страны региона неоднозначно относятся к формату «3+3»:

Азербайджан поддерживает данный формат с целью снижать геополитическое напряжение в регионе и вокруг него, участвовать в многостороннем формате с соседями региона и модерировать их взаимоотношения в рамках региона;

Армения участвует в формате «3+3» только из-за Ирана, Иреван не может отказать Тегерану. С другой стороны, в рамках формата возможно взаимодействовать с Турцией.

Грузия не участвует в формате «3+3» из-за России, но с другой стороны, обладает прагматичными отношениями со всеми другими участниками формата.

По уровню и качеству консолидации соседи превосходили страны региона, и это превосходство было из-за Астанинского формата по Сирии.

А как же сейчас, когда договоренности трещат по швам и есть угроза прямого столкновения?!

От Сирии осталась только вывеска, государства нет, а сам Асад уже давно превратился в прокси, единственное отличие - это то, что в отличие от других прокси он носит дорогие костюмы и галстук.

На Южном Кавказе соседи региона не обладают прокси, и это благо!

Два соседа региона обладают союзниками: у России - Армения, у Турции - Азербайджан. Однако, Армения демонстрирует субъектность в отношениях с Россией, а союз Азербайджана и Турции равноправный и без патрона.

Таким образом, приходим к выводу, что субъектность стран региона является определяющим элементом, создающим препятствия на пути распространения конкуренции, конфликтов и противостояния более сильных государств.

Региональная конфигурация Южного Кавказа не может и не должна быть зависима от взаимоотношений других стран, будь они соседями региона или же внерегиональными акторами, обладающими геополитическими интересами в регионе. В этом контексте нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией приобретает экзистенциальную актуальность.

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