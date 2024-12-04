Мухтар Бабаев: Для защиты критических экосистем в Каспийском море создана первая морская охраняемая территория

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, президент COP29 Мухтар Бабаев принял участие в мероприятиях, проведенных в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках 16-й Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (СОР16).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, министр выступил на сессиях и панельных заседаниях. В своих выступлениях он проинформировал об успешно проведенной в Баку конференции СОР29 и достигнутых результатах, проблемах, с которыми сталкивается наша страна, таких как деградация почвы, опустынивание, засуха и дефицит воды, а также инициативах по их решению.

Министр отметил, что проблема деградации почв, которая проявляется примерно на трети суши нашей планеты и негативно влияет на условия жизни миллиардов людей, а также вопросы, связанные с биоразнообразием и изменением климата, требуют интегрированных глобальных решений.

Доведено до внимания, что Азербайджан, поставив перед собой цель восстановить 270 000 гектаров утративших плодородность земель к 2030 году, будет придерживаться Боннского призыва.

В своем выступлении на первом министерском заседании на тему «Совершенствование инструментов глобальной и национальной политики для проактивного управления засухой» министр отметил проблему снижения уровня воды в Каспийском море, которая является одним из самых ужасающих примеров изменения климата в нашем регионе. Мухтар Бабаев подчеркнул значение Бакинского соглашения по климатическому финансированию для решения подобных проблем и выразил уверенность в том, что подписание в Баку «Декларации СОР29 о климатических действиях по водным ресурсам» внесет вклад в решение проблем в этой области.

Выступив на других панельных заседаниях в рамках конференции, министр М.Бабаев рассказал об инициативах председательства Азербайджана на СОР29 в области возобновляемых источников энергии, создании первой морской охраняемой территории для защиты критических экосистем в Каспийском море, на также запуске климатической инициативы «Бакинская гармония». Министр отметил, что последняя инициатива направлена на расширение прав и возможностей сельских общин, женщин, молодежи.