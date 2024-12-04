 Мухтар Бабаев: Для защиты критических экосистем в Каспийском море создана первая морская охраняемая территория | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Мухтар Бабаев: Для защиты критических экосистем в Каспийском море создана первая морская охраняемая территория

First News Media12:06 - Сегодня
Мухтар Бабаев: Для защиты критических экосистем в Каспийском море создана первая морская охраняемая территория

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, президент COP29 Мухтар Бабаев принял участие в мероприятиях, проведенных в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках 16-й Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (СОР16).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, министр выступил на сессиях и панельных заседаниях. В своих выступлениях он проинформировал об успешно проведенной в Баку конференции СОР29 и достигнутых результатах, проблемах, с которыми сталкивается наша страна, таких как деградация почвы, опустынивание, засуха и дефицит воды, а также инициативах по их решению.

Министр отметил, что проблема деградации почв, которая проявляется примерно на трети суши нашей планеты и негативно влияет на условия жизни миллиардов людей, а также вопросы, связанные с биоразнообразием и изменением климата, требуют интегрированных глобальных решений.

Доведено до внимания, что Азербайджан, поставив перед собой цель восстановить 270 000 гектаров утративших плодородность земель к 2030 году, будет придерживаться Боннского призыва.

В своем выступлении на первом министерском заседании на тему «Совершенствование инструментов глобальной и национальной политики для проактивного управления засухой» министр отметил проблему снижения уровня воды в Каспийском море, которая является одним из самых ужасающих примеров изменения климата в нашем регионе. Мухтар Бабаев подчеркнул значение Бакинского соглашения по климатическому финансированию для решения подобных проблем и выразил уверенность в том, что подписание в Баку «Декларации СОР29 о климатических действиях по водным ресурсам» внесет вклад в решение проблем в этой области.

Выступив на других панельных заседаниях в рамках конференции, министр М.Бабаев рассказал об инициативах председательства Азербайджана на СОР29 в области возобновляемых источников энергии, создании первой морской охраняемой территории для защиты критических экосистем в Каспийском море, на также запуске климатической инициативы «Бакинская гармония». Министр отметил, что последняя инициатива направлена на расширение прав и возможностей сельских общин, женщин, молодежи.

Поделиться:
235

Актуально

XроникаЭмомали Рахмон позвонил Ильхаму Алиеву
LifestyleНовый год в Азербайджане: Как и где отметить праздник и сколько это стоит?
XроникаПрезидент Ильхам Алиев принял бывшего министра иностранных дел Турции Мевлюта ...
ОбществоПогода на четверг: В Баку ожидаются кратковременные дожди

Общество

Скончалась молодая писательница
Муж облил кипятком и угрожает убить: Мать троих детей оказалась в опасности
В Баку задержаны мошенники, присвоившие более 33 тыс. манатов
AzInTelecom на VIII Международном банковском форуме - ФОТО

Выбор редактора

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира
Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО
Почему СОР29 имеет огромное значение для всего мира? Все, что нужно знать об изменении климата – ФОТО

Новости для вас

Эмин Агаларов о новой должности: «Уверен, что смогу оправдать оказанное доверие» - ВИДЕО
В Баку на автобусной остановке скончалась женщина
​​​​​​​Продолжаются разоблачения и аресты лиц, не возвративших в Азербайджан миллионы долларов
Обнародованы фотографии трагически погибшей 23-летней Мехрибан

Последние новости

К «бинокль-шоу» наблюдателей ЕС на границе присоединилась пара немецких офицеровСегодня, 16:12Скончалась молодая писательницаСегодня, 16:09Муж облил кипятком и угрожает убить: Мать троих детей оказалась в опасностиСегодня, 16:00В Баку задержаны мошенники, присвоившие более 33 тыс. манатовСегодня, 15:57AzInTelecom на VIII Международном банковском форуме - ФОТОСегодня, 15:55В Баку ученик 10-го класса ранил одноклассника во время переменыСегодня, 15:53Певец из Москвы сделал ремейк на абсолютный хит Зульфии Ханбабаевой и снял на него клип – ВИДЕОСегодня, 15:51Гусейн Гасанов сыграет свадьбу в Грозном: Тамадой будет Рамзан Кадыров – ФОТО – ВИДЕОСегодня, 15:47Каха Каладзе: Оппозиция готовилась не к выборам, а к госпереворотуСегодня, 15:35Очередная группа переселенцев прибыла в город Шуша – на родину вернулись еще 48 семейСегодня, 15:30Мевлют Чавушоглу: Наши азербайджанские братья должны вернуться на свои исторические земли - ФОТОСегодня, 15:25Эмомали Рахмон позвонил Ильхаму АлиевуСегодня, 15:1614 азербайджанских шахматистов выступят на чемпионате мира в Нью-ЙоркеСегодня, 15:10Захарова: «Участие Еревана в Римском статуте наносит прямой ущерб отношениям Армении и РФ»Сегодня, 15:08Новый год в Азербайджане: Как и где отметить праздник и сколько это стоит?Сегодня, 14:57Премьер Грузии заявил, что попытка «нацмайдана» провалиласьСегодня, 14:42Назначен начальник главного управления МинюстаСегодня, 14:40Состоялась встреча с делегацией Организации экономического сотрудничества и развития - ФОТОСегодня, 14:35В Кракове мужчина обезоружил полицейского и покончил с собойСегодня, 14:30Эмин Амруллаев: Привлечение 5-летних детей к школьной подготовке – одно из лучших достижений министерстваСегодня, 13:56
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35