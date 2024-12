Бывший чиновник Госдепартамента США, а ныне основатель «Фонда за свободу в Интернете» Майк Бенц в подкасте Джо Рогана выступил с серией резких заявлений, направленных против ряда американских государственных структур и программ, сообщает Caliber.az.

Бенц заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) на самом деле не занимается оказанием помощи.

«Это не организация для оказания помощи. На самом деле USAID развивает организации активистов в зарубежных странах, которые создаются Госдепартаментом для усиления влияния. USAID было создано как центральный узел для координации различных зарубежных секретных операций. Бюджет организации составляет 50 миллиардов долларов, что больше, чем у ЦРУ и Госдепартамента. Эта структура играет ключевую роль, поддерживая Пентагон, Госдепартамент и разведывательное сообщество», - отметил он.

В том же подкасте Бенц раскритиковал деятельность финансируемого федеральным правительством «центра цензуры» при Университете штата Аризона, изучающего дезинформацию в Интернете. Он подчеркнул, что цель таких программ - защита традиционных новостных медиа и других «активов» правительственной системы.

«Они утверждают, что подрыв общественного доверия к новостным медиа, правительству и науке является атакой на демократию. Если вы в социальных сетях ставите под сомнение репутацию The New York Times, вас могут объявить врагом демократии. Эти центры, действующие через НПО, университеты и коммерческие структуры, используют «цензурных наемников», чтобы вычислять и удалять информацию из Интернета», - подчеркнул Бенц.

От себя добавим, что руководство Азербайджана давно еще раскусило истинную сущность USAID. Видя, что эта организация готова пожертвовать всем ради собственных интересов, Азербайджан вовремя предпринял правильные шаги и не позволил играм USAID повлиять на процессы в республике. Это явный показатель прозорливости азербайджанского руководства и его способности защитить Азербайджан от подрывной деятельности такой структуры.

