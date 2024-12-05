Джейхун Байрамов: Рост этнической, религиозной нетерпимости и дискриминации в Европе вызывает обеспокоенность

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в 31-м заседании Совета министров ОБСЕ.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, выступая на мероприятии, Дж.Байрамов отметил, что заседание приходится на довольно сложный период. Министр заявил, что нарушение международного права, неправильная трактовка и избирательное выполнение международных обязательств обуславливают снижение доверия и продолжающийся кризис многосторонности. В то же время безопасность и стабильность находятся под угрозой из-за растущих транснациональных вызовов, не знающих границ и требующих многосторонних решений.

Было отмечено, что в Европе наблюдается рост этнической, религиозной нетерпимости и дискриминации, фактов исламофобии и антисемитизма. Крайне важно, чтобы соответствующие государства-члены ОБСЕ выполняли взятые на себя и международные обязательства в рамках организации.

Начиная с Хельсинкского Заключительного акта, уважение и соблюдение фундаментальных норм, принципов и обязательств, закрепленных во всех документах ОБСЕ, особенно уважение суверенитета государств, территориальной целостности и неприкосновенности их границ, должно стать краеугольным камнем безопасности и мира, основой для диалога и сотрудничества.

Министр отметил, что Азербайджан сохраняет приверженность эффективной многосторонности, в которую входит и ОБСЕ, и призывает к конструктивному взаимодействию для утверждения бюджета в кратчайшие сроки, а также решения дилеммы, связанной с функциональностью ОБСЕ, по вопросу назначения генерального секретаря и руководителей исполнительных структур.

«Ограниченные ресурсы организации должны быть направлены в полном соответствии с финансовыми правилами ОБСЕ в наиболее необходимом направлении финансирования актуальных программных мероприятий, по которым есть консенсус», – добавил Дж.Байрамов.