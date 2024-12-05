Бакинская инициативная группа организует международную конференцию по ситуации на острове Сен-Мартен, находящемся под колониальным правлением Франции и Нидерландов

Бакинская инициативная группа организует в пятницу, 6 декабря, международную конференцию по ситуации на острове Сен-Мартен, находящемся под колониальным правлением Франции и Нидерландов.

В конференции под названием «Колониальное правление Франции и Нидерландов в Сен-Мартене – один остров, один народ, одна судьба», примут участие представители народа Сен-Мартена, борющегося против колониализма и стремящегося к свободе, а также руководители организаций, осуществляющих антиколониальную деятельность, члены парламента, правозащитники, руководители неправительственных организаций, эксперты по деколонизации и исследователи.

На конференции будет обсуждаться борьба народа Сен-Мартена – находящегося под гнетом Франции и Нидерландов острова, где царит двоевластие, – за освобождение от колонизации, а также работа по вынесению проблемы на повестку дня соответствующих международных организаций, международно-правовые механизмы.

В период колонизации и после него Сен-Мартен отличался от других колоний своими уникальными особенностями. Остров был колонизирован и Францией, и Нидерландами и с 1648 года был разделен между этими двумя государствами. Французская часть острова называется Сен-Мартен, а нидерландская – Синт-Мартен. Эти две империи поставили в зависимость от себя систему управления, культурную и правовую системы острова.

Наследие колониализма на острове неизменно оказывает свое влияние в экономической и политической сферах. Сильное влияние Франции и Нидерландов создает препятствия на пути стремлений народа Сен-Мартена к самоопределению.

Предстоящее мероприятие послужит платформой для обсуждения важности международной поддержки народа Сен-Мартена для самостоятельного определения своего будущего.

Источник: АЗЕРТАДЖ