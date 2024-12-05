Президент Ильхам Алиев: Армения всячески пытается отрицать тот факт, что азербайджанский народ веками жил на земле своих предков

Армения всячески пытается отрицать тот факт, что азербайджанский народ веками жил и создал богатое культурное наследие на земле своих предков. Армения уничтожила культурное наследие, на протяжении тысячелетий создаваемое нашим народом в Западном Азербайджане, – исторические памятники, кладбища, мечети, исторические поселения, нанесла серьезный ущерб азербайджанскому ашугскому искусству, признанному ЮНЕСКО общечеловеческой культурной ценностью.

Об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам II международной конференции «Право на возвращение: Обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении».

Глава государства отметил, что среди этих историко-культурных памятников сохранилась только Голубая мечеть – один из ярких образцов азербайджанской архитектуры и исламской культуры. «Однако Армения, намеренно изменив оригинальный историко-архитектурный стиль Голубой мечети, пытается представить ее под другим названием. Подобные деструктивные шаги, преследующие цель исказить, переписать историю и культурную панораму региона, являются не чем иным, как нетерпимостью и расизмом», - подчеркнул Президент Азербайджана в обращении.

Источник: АЗЕРТАДЖ