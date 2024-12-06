В Баку состоялась международная конференция, посвященная поддержке борьбы за независимость острова Сен-Мартен - ОБНОВЛЕНО

Организованная Бакинской инициативной группой международная конференция по ситуации на острове Сен-Мартен, находящемся под колониальным правлением Франции и Нидерландов, состоялась 6 декабря.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в работе конференции на тему «Колониальное правление Франции и Нидерландов на Сен-Мартене – один остров, один народ, одна судьба» приняли участие представители народа Сен-Мартена, борющегося против колониализма и стремящегося к свободе, а также руководители организаций и НПО, действующих против колониализма, депутаты парламентов, правозащитники, эксперты и исследователи в области деколонизации.

Выступивший на открытии конференции депутат парламента Сен-Мартена Франклин Мейерс отметил, что стать независимыми, избавившись от колониализма Франции и Нидерландов, – самое исключительное право наших народов. «Мы находимся здесь в Баку именно для того, чтобы добиться всемирного признания этого права. Мы считаем, что организация подобных конференций является чрезвычайно важным шагом на пути к независимости, что является нашей главной идеей. Благодарим Бакинскую инициативную группу за поддержку в этом направлении», - подчеркнул он.

Депутат Милли Меджлиса Парвана Велиева заявила, что последствия колониализма на острове Сен-Мартен вышли далеко за рамки утраты идентичности и ассимиляции. По ее мнению, жители острова до сих пор страдают от последствий договора, заключенного между Францией и Нидерландами. Эти люди страдают от бесчеловечной несправедливости, которая позорит имя человечества.

«Народ Сен-Мартена един, несмотря на то, что колониализм разделил его на две части. Но у них схожая судьба. Способность местного населения в обеих частях справляться с общими проблемами намеренно ослаблена. Колониальные власти используют ресурсы Сен-Мартена в целях собственной наживы, якобы для того, чтобы помочь развитию острова. Однако очевидно, что глубокая экономическая монополизация и рецессия продолжают причинять вред жителям острова», - добавила парламентарий.

Затем президент ассоциации One Saint Martin Рода Арринделл выступила с презентацией на тему «Наследие двойного колониализма на Сен-Мартене». Она коснулась социального, культурного и экономического воздействия этого наследия, подчеркнула также важность устранения последствий колониализма и призвала к единству и независимости народа Сен-Мартена.

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов выступил с широкой презентацией о деятельности организации. Говоря об основной миссии и целях группы, он довел до внимания участников конференции реализованные проекты и достигнутые успехи, подчеркнув: «На сегодняшний день Бакинская инициативная группа провела 22 мероприятия, связанные с колониализмом, подписано 3 меморандума. Бакинская инициативная группа также выступала на различных международных площадках».

А.Аббасов отметил и работу, проводимую Бакинской инициативной группой в направлении расширения международного сотрудничества и партнерских связей.

Затем были организованы дебаты под названием «Голос одного острова». На дебатах, модератором которых выступил бывший советник министра образования Сен-Мартена Фабиан Бадехо, говорилось о ситуации в сфере образования, здравоохранения и социальном развитии Сен-Мартена, а также была подчеркнута важность экономической независимости и построения единого общества.

Другие выступившие – президент ассоциации One Saint Martin Рода Арринделл, член парламента Сен-Мартен Франклин Мейерс, лидер политической партии Nation Opportunity Wealth (NOW) Кристофер Эмануэль, бывший министр здравоохранения, социального развития и труда острова Сен-Мартен Памела Карти, активистка, боровшаяся за независимость Сен-Мартена Жюльен Денис рассказали о сложностях жизни в колониальных условиях. Участники указали на необходимость увеличения как политической, так и социальной поддержки для развития острова.

В ходе дискуссий подчеркивалась также важность прочного единства и непрерывной борьбы за продвижение Сен-Мартена к независимому будущему, а также разработки новых стратегических подходов в этом направлении.

Спикеры выразили благодарность Бакинской инициативной группе за поддержку в борьбе с колониализмом.

Молодой член ассоциации One Saint Martin Ядиска Ван Путтен, бывший советник министра образования Сен-Мартена Фабиан Бадехо, руководитель Молодежной организации Движения неприсоединения Лейла Гасанова, заведующий отделом Центра анализа международных отношений Васиф Гусейнов выступили с презентацией, а посол острова Барбадос в Карибском сообществе Давид Комиссионг – с видеообращением. В выступлениях говорилось о борьбе народа Сен-Мартена – острова, находящегося под колониальным гнетом Франции и Нидерландов, где царит двоевластие, – за свободу от колониализма, работе, проделанной для того, чтобы вывести проблему на повестку дня соответствующих международных организаций, и международных правовых механизмах.

Затем в рамках организованной Бакинской инициативной группой международной конференции состоялась презентация книги «Как получить образование по мировым стандартам на Сен-Мартене». На мероприятии президент организации One Saint Martin Рода Арринделл предоставила обширную информацию о написанном ею издании. По ее словам, в книге описываются нынешнее состояние и стратегии развития образования на острове. В издании отмечены важные шаги по созданию системы образования в соответствии с мировыми стандартами.

В ходе своего выступления Рода Арринделл также затронула серьезные проблемы, существующие в системах образования как Нидерландов, так и США. По ее мнению, обе системы не в полной мере отвечают потребностям населения, школы разделены на виды и уровень успеваемости учащихся низок. На фоне этих проблем автор сосредоточилась на одном вопросе: «Каким должно быть образование будущего?» Она полагает, что дальнейшее образование должно быть направлено не только на достижение хороших оценок, но и на получение высшего образования и трудоустройство. Основной целью системы образования должно быть содействие общему развитию общества, предоставление возможности каждому человеку реализовать свой потенциал, создание равных условий для всех для лучшего будущего. Образование должно быть усовершенствовано не только ради индивидуального успеха, но и для развития общества в целом.

После выступлений был подписан Меморандум о взаимопонимании между Бакинской инициативной группой и ассоциацией One Saint Martin. Меморандум подписали исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов и президент ассоциации One Saint Martin Рода Арринделл.

В завершение состоялась пресс-конференция по итогам конференции.

На вопросы представителей СМИ ответили секретарь Фонда Pro Soualiga в Сен-Мартене Ренате Брайсон, адвокат Авердин Антуанетт Стефан из Сен-Мартена, исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов, президент ассоциации One Saint Martin Рода Арринделл, бывший министр здравоохранения, социального развития и труда Сен-Мартена Памела Карти, лидер партии Nation Opportunity Wealth (NOW), бывший член парламента Сен-Мартена Кристофер Теодор Эммануэль.

Говоря о Меморандуме о взаимопонимании, подписанном между Бакинской инициативной группой и ассоциацией One Saint Martin, спикеры отметили, что это очень важно для продолжения встреч по сотрудничеству в будущем, для того, чтобы представители Баку могли посетить Сен-Мартен и увидеть ситуацию своими глазами, а также встретиться с должностными лицами и членами ассоциации. Было отмечено, что этот Меморандум является отправной точкой для двусторонних соглашений, которые будут иметь благоприятный эффект в будущем.

Выступившие выразили надежду на то, что благодаря поддержке таких союзников, как Бакинская инициативная группа, у них появится возможность провести встречи с необходимой аудиторией, в частности ООН и ее различными группами и организациями. Было подчеркнуто, что эта конференция будет способствовать действиям по признанию Сен-Мартена несамоуправляемой территорией и его повторному включению в соответствующий список, а затем создаст условия для продвижения к независимости.

В период колонизации и после него Сен-Мартен отличался от других колоний своими уникальными особенностями. Остров был колонизирован и Францией, и Нидерландами и с 1648 года был разделен между этими двумя государствами. Французская часть острова называется Сен-Мартен, а нидерландская – Синт-Мартен. Эти две империи поставили в зависимость от себя систему управления, культурную и правовую системы острова.

Наследие колониализма на острове неизменно оказывает свое влияние в экономической и политической сферах. Сильное влияние Франции и Нидерландов создает препятствия на пути стремлений народа Сен-Мартена к самоопределению.

Прошедшее мероприятие послужило платформой для обсуждения важности международной поддержки народа Сен-Мартена для самостоятельного определения его будущего.

13:11

6 декабря состоялось открытие организованной Бакинской инициативной группой международной конференции, посвященной острову Сен-Мартен, находящемуся под колониальным правлением Франции и Нидерландов.

В работе конференции на тему «Колониальное правление Франции и Нидерландов на Сен-Мартене - один остров, одна нация, одна судьба» приняли участие представители народа Сен-Мартена, борющегося против колониализма и стремящегося к свободе, а также руководители организаций, действующих против колониализма, депутаты парламента, правозащитники, руководители неправительственных организаций, эксперты в области деколонизации.

Выступивший на открытии конференции депутат парламента Сен-Мартена Франклин Мейерс сказал, что быть независимыми, избавившись от колониализма Франции и Нидерландов, - самое исключительное право наших народов. Он отметил, что они находятся здесь за всемирное признание именно этого права.

«Мы считаем, что организация подобных конференций - чрезвычайно важный шаг на пути к независимости, что является нашей главной идеей», - подчеркнул он, поблагодарив Бакинскую инициативную группу за поддержку в этом направлении.

Депутат Милли Меджлиса Парвана Велиева считает, что последствия колониализма на острове Сен-Мартен вышли далеко за рамки утраты идентичности и ассимиляции. По ее мнению, жители острова до сих пор страдают от последствий договора, заключенного между Францией и Нидерландами. Эти люди страдают от бесчеловечной несправедливости, которая позорит имя человечества.

«Народ Сен-Мартена един, несмотря на то, что колониализм разделил его на две части. Но у них схожая судьба. Способность местного населения в обеих частях справляться с общими проблемами намеренно ослаблена. Колониальные власти используют ресурсы Сен-Мартена для собственной выгоды, якобы для того, чтобы помочь развитию острова. Однако очевидно, что глубокая экономическая монополизация и рецессия продолжают вредить жителям острова», - отметила депутат.

Затем президент организации One Saint Martin Рода Арринделл выступила с презентацией на тему «Наследие двойного колониализма на Сен-Мартене». Она коснулась социальных, культурных и экономических последствий наследия, подчеркнула также важность устранения последствий колониализма и призвала к единству и независимости народа Сен-Мартена.

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов выступил с широкой презентацией о деятельности организации. Говоря об основной миссии и целях Группы, он довел до внимания участников конференции реализованные проекты и достигнутые успехи, подчеркнув: «На сегодняшний день Бакинская инициативная группа провела 22 мероприятия, связанных с колониализмом, подписано 3 меморандума. Бакинская инициативная группа также выступала на различных международных площадках».

А. Аббасов отметил и работу, проводимую Бакинской инициативной группой в направлении расширения международного сотрудничества и партнерских связей.

В то же время, на конференции будут обсуждены борьба за свободу от колониализма народа Сен-Мартена, находящегося под рабством Франции и Нидерландов и где существуют две власти, а также работа, проводимая по включению проблемы в повестку дня международных организаций, механизмы международного права.

Источник: АЗЕРТАДЖ