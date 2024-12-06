Завтра в Азербайджане ожидаются дожди

В Баку и регионах завтра, 7 декабря, ожидаются кратковременные дожди.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове в основном пасмурно, в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди. Северо-западный ветер днем ​​сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 6-8° тепла, днем ​​- 8-11° тепла. Атмосферное давление будет равно 775 мм рт.ст., относительная влажность - 70-80%.

В регионах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых восточных районах днем пройдут дожди. Местами туман. Восточный ветер в ряде восточных районов усилится.

Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем ​​- 8-13° тепла. В горах ночью - 6-11° мороза, днем ​​- от 3° мороза до 2° тепла.