Джейхун Байрамов: Азербайджан придает особое значение охране окружающей среды и борьбе с изменением климата

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов выступил на III Европейской конференции по исследованиям Азербайджана в столице Мальты Валлетте.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе своего выступления министр рассказал о председательстве Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29 и инициативах страны в сферах энергетической безопасности, транспорта и коммуникаций, а также проинформировал о ситуации в регионе в постконфликтный период.

До сведения участников конференции было доведено, что Азербайджан придает особое значение охране окружающей среды и борьбе с изменением климата. Наряду с десятками инициатив и важных мер, среди наиболее значительных достижений нашего председательства были названы принятие в рамках COP29 Бакинской финансовой цели, которая втрое превышает предыдущую цель климатического финансирования и предусматривает выделение до 300 миллиардов долларов в год, завершение переговоров по основной части Парижского соглашения – статье 6 и начало деятельности со следующего года Фонда для возмещения потерь и ущерба.