В Тбилиси начался очередной антиправительственный митинг

Акция протеста проходит девятый день подряд перед зданием парламента Грузии в центре Тбилиси.

Об этом сообщают местные СМИ.

Несколько тысяч человек вновь собрались на проспекте Руставели, автомобильное движение перекрыто. Митинг проходит мирно, как и в предыдущие два дня, протестующие не провоцируют силовиков, мобилизованных около здания парламента. При этом спецназ по-прежнему дежурит за колоннами фасада законодательного органа во избежание применения пиротехники или попыток протестующих атаковать ограждение.