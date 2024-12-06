Ялчин Рафиев выступил в качестве спикера в дискуссиях на форуме в Манаме
6 декабря в Бахрейне начал работу «20-й Саммит по безопасности – Манамский диалоговый форум». В форуме принимают участие дипломаты, представители силовых и военных структур из около 50 стран мира.
Как передает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, министерство иностранных дел страны на форуме представляет заместитель министра Ялчин Рафиев.
Ялчин Рафиев принял участие в панельных дискуссиях, проводимых в рамках Форума, в том числе в качестве спикера в дискуссиях на тему «Энергетическое партнёрство на Ближнем Востоке и в Центральной Азии», организованных программой «Молодые лидеры».
Также в рамках форума запланировано проведение Рафиевым ряда двусторонних встреч.
Форум продлится до 8 декабря.
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