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Ялчин Рафиев выступил в качестве спикера в дискуссиях на форуме в Манаме

First News Media23:40 - 06 / 12 / 2024
Ялчин Рафиев выступил в качестве спикера в дискуссиях на форуме в Манаме

6 декабря в Бахрейне начал работу «20-й Саммит по безопасности – Манамский диалоговый форум». В форуме принимают участие дипломаты, представители силовых и военных структур из около 50 стран мира.

Как передает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, министерство иностранных дел страны на форуме представляет заместитель министра Ялчин Рафиев.

Ялчин Рафиев принял участие в панельных дискуссиях, проводимых в рамках Форума, в том числе в качестве спикера в дискуссиях на тему «Энергетическое партнёрство на Ближнем Востоке и в Центральной Азии», организованных программой «Молодые лидеры».

Также в рамках форума запланировано проведение Рафиевым ряда двусторонних встреч.

Форум продлится до 8 декабря.

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