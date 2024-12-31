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Праздник сплоченности и национального единства: Сегодня День солидарности азербайджанцев мира

First News Media00:00 - Сегодня
Праздник сплоченности и национального единства: Сегодня День солидарности азербайджанцев мира

31 декабря в Азербайджане отмечается День солидарности азербайджанцев мира. Этот день воплощает в себе чувства национального единства, любви и уважения к Родине, почитания национально-духовных ценностей азербайджанского народа.

Впервые этот праздник был объявлен 16 декабря 1991 года Гейдаром Алиевым. Официальным днем празднования стало 31 декабря - именно в этот день в 1989 году на территории Нахчыванской АССР жители области разрушили советско-иранскую границу и впервые за несколько десятилетий смогли соединиться со своими соотечественниками, проживающими на территории Ирана. В этот же день в Стамбуле открылся первый Всемирный конгресс азербайджанцев. Эти две памятные даты и послужили причиной для объявления 31 декабря праздником солидарности азербайджанцев.

Решение об учреждении Дня солидарности было принято 16 декабря 1991 года на заседании Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики под председательством общенационального лидера Гейдара Алиева – идеолога национального единства и сплочения азербайджанцев мира.

Для принятия соответствующего законодательного акта Верховный Меджлис направил обращение в парламент страны – Верховный Совет, и 25 декабря был принял закон об объявлении 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира.

Сегодня дело великого лидера успешно продолжает Президент Ильхам Алиев, под руководством которого предпринимаются серьезные шаги по превращению азербайджанской диаспоры за рубежом в силу, вносящую большой вклад в доведение до мирового сообщества правды об Азербайджане, в пропаганду богатого культурного наследия нашего народа.

Основную идею этого праздника составляет единство и солидарность азербайджанцев всего мира, уважение к национально-духовным ценностям, а также чувство принадлежности к исторической Родине.

Сегодня День солидарности азербайджанцев мира отмечается нашими соотечественниками во всех странах мира. Азербайджанцы, живущие в разных странах, играют все большую роль в общественно-политической, экономической, культурной жизни стран проживания, и, несомненно, центром притяжения для них остается родной Азербайджан.

Политический отдел 1news.az

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