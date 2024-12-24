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Победоносный Президент: Сегодня день рождения Ильхама Алиева - ВИДЕО

First News Media00:01 - Сегодня
Победоносный Президент: Сегодня день рождения Ильхама Алиева - ВИДЕО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает сегодня день рождения, главе государства исполняется 63 года.

В азербайджанскую историю период руководства Президента Ильхама Алиева входит как время восхождения, процветания и прогресса во всех сферах общественно-политической жизни страны.

На прочном фундаменте, заложенном общенациональным лидером, Президент Ильхам Алиев построил сильное, мощное, авторитетное государство.

Политика главы государства последовательно приносит Азербайджану грандиозные победы - как на поле боя, так и в политической, дипломатической плоскости, на международной арене.

Азербайджанский лидер по праву пользуется большой любовью и почтением нашего народа и соотечественников во всем мире, ибо за каждым его решением, за каждым шагом стоит искреннее стремление служения Отечеству.

Сегодня наша страна переживает один из наиболее славных периодов своей истории. Золотыми буквами вписана в нее летопись Великой Победы, одержанной под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, и ставшей – с полным восстановлением территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджана - олицетворением торжества справедливости и международного права.

Именно с Президентом Ильхамом Алиевым – опытным, мудрым, дальновидным государственным деятелем, во главу политики которого положена защита национальных интересов, азербайджанский народ связывает всестороннее развитие страны, собственное благополучие и защищенность, безопасное и светлое будущее своих детей.

Коллектив 1news.az с чувством глубокого уважения присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес главы государства, желает ему долгих лет жизни, крепкого здоровья, новых побед и достижений во благо Родины и народа.

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