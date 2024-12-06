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Принят итоговый документ международной конференции, посвященной праву азербайджанцев на возвращение

First News Media12:48 - Сегодня
Принят итоговый документ международной конференции, посвященной праву азербайджанцев на возвращение

Принят итоговый документ II международной конференции на тему «Право на возвращение: Обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении», организованной Общиной Западного Азербайджана.

В документе отражены итоги обсуждений, состоявшихся на конференции. На заключительной сессии конференции документ зачитал участник от Польши, ведущий исследователь Центра евразийских исследований Якуб Войцех Корейба.

В итоговом документе говорится: «Свыше 200 участников из 51 страны, в том числе депутаты парламента, политические деятели, активисты гражданского общества и ученые, собравшись на Второй международной конференции «Право на возвращение: Обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении», обсудили вопрос возвращения насильственно изгнанных из Армении азербайджанцев и проблему принудительного переселения в мировом масштабе.

Участники отметили, что переселение является одним из самых серьезных нарушений прав человека, а принудительное переселение азербайджанцев из Армении – это большая несправедливость, которая до сих пор не решена.

Участники подчеркнули, что право на возвращение прочно закреплено в международном праве и признано фундаментальным правом человека. В качестве основ права на возвращение они назвали Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Принципы Пиньейру и международное адатское право.

Участники выразили серьезную обеспокоенность отказом Армении разрешить безопасное и достойное возвращение насильственно выселенных азербайджанцев. Они призвали прокурора Международного уголовного суда (ICC) расследовать нарушение Арменией, не допускающей возвращения азербайджанцев, своих обязательств по международному праву и Римскому статуту.

Участники подчеркнули важность восстановления прав собственности в процессе возвращения. Они призвали правительство Армении принять необходимые меры для возвращения конфискованного или насильственно захваченного имущества, выплатить компенсацию за убытки, понесенные во время принудительного переселения, и всесторонне возместить ущерб. Они отметили, что компенсация важна для возмещения материальных и эмоциональных потерь переселенных лиц, но компенсация не может быть использоваться в качестве замены или отказа в праве на возвращение на исконные земли.

Участники выразили обеспокоенность систематическим уничтожением Арменией культурного наследия азербайджанцев, в том числе мечетей, кладбищ и исторических памятников. Расценив это как попытку стереть азербайджанскую идентичность, они призвали привлечь ЮНЕСКО и другие международные организации к оценке состояния этого культурного наследия, его защите и восстановлению. Участники подчеркнули важность сохранения культурного наследия для примирения и взаимопонимания.

Участники напомнили, что азербайджанцы стали первыми жертвами этнических конфликтов на постсоветском пространстве, а отсутствие должной реакции международной общественности привело к возникновению других конфликтов. Они подчеркнули, что полное восстановление права на безопасное возвращение западных азербайджанцев может стать позитивным примером для решения конфликтов в мире.

Участники подчеркнули, что справедливость является необходимостью для примирения и прочного мира. Участники призвали Армению положить конец прославлению лиц, несущих ответственность за преступления против азербайджанцев, ликвидировать структуры, продолжающие конфликт, и начать конструктивный диалог с Общиной Западного Азербайджана. Они подчеркнули, что для примирения Армении важно устранить историческую несправедливость и создать условия для сосуществования и доверия.

Участники призвали ООН и государства мира приложить дипломатические усилия для безопасного возвращения западных азербайджанцев, а также для всестороннего планирования и обеспечения ресурсами процесса возвращения. Участники отметили ожидаемые трудности в сфере реинтеграции возвращающихся и подчеркнули важность скоординированных усилий по восстановлению инфраструктуры, оказанию им гуманитарной помощи и реализации долгосрочных программ развития в местах, куда будут возвращены западные азербайджанцы.

Они призвали правительство Армении отказаться от своей политики и отменить конституционные положения, препятствующие региональному миру, и принять возможности экономического и социального сотрудничества. Они отметили, что открытие Арменией коммуникаций в соответствии со своими обязательствами будет способствовать всеобщему процветанию и стабильности на Южном Кавказе.

Участники подтвердили свою решимость признать право на возвращение в качестве фундаментального принципа регионального мира и справедливости. Они подчеркнули, что мирное, безопасное и достойное возвращение западных азербайджанцев является не только политическим приоритетом, но и проверкой коллективной решимости обеспечить права и достоинство человека.

Участники высоко оценили лидерство Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в обеспечении верховенства международного права, защите прав беженцев и вынужденных переселенцев, восстановлении освобожденных территорий, а также его усилия в направлении справедливости и примирения. Они также выразили свою поддержку мирному, безопасному и достойному возвращению Общины Западного Азербайджана в рамках прав человека и международного права.

Это заключение отражает основные моменты, поднятые в ходе конференции, и служит обеспечению справедливости для азербайджанцев, насильственно переселенных из Армении, а также миру, безопасности и примирению в регионе».

Источник: АЗЕРТАДЖ

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