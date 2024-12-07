Фуат Октай: Армения должна достичь стабильного мира с Азербайджаном

Война с Арменией завершилась, и сейчас есть возможность для мира.

Как сообщает АПА, об этом заявил журналистам председатель Комитета по международным отношениям Великого Национального собрания Турции Фуат Октай.

Он отметил, что совместными усилиями Азербайджан и Армения могут найти путь к миру: «Этот мир может быть обеспечен без вмешательства третьих стран. Мы надеемся на достижение мира в кратчайшие сроки. Неверно говорить, что Азербайджан «заставляет Армению изменить свою Конституцию». Азербайджан делает это для достижения стабильного мира. До тех пор, пока в Конституции Армении есть территориальные претензии к Азербайджану, достичь стабильного мира невозможно. Мы заявляем это и Армении. Мы готовы нормализовать отношения с Арменией, но Армения должна достичь стабильного мира с Азербайджаном».