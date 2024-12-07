В Азербайджане расширен список лекарств под особым контролем

Министерство здравоохранения Азербайджана внесло изменения в "Список лекарственных средств под особым контролем".

Такое решение подписал министр здравоохранения Теймур Мусаев.

Согласно документу, из списка исключены 11 наименований лекарств, тогда как в него добавлено 199 новых препаратов.

Правовому отделу Минздрава поручено в течение трех дней представить решение в Министерство юстиции для его включения в Государственный реестр правовых актов.