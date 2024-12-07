 Президент Азербайджана: Теперь все люди в мире видят, что понятие международного права полностью подорвано | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Президент Азербайджана: Теперь все люди в мире видят, что понятие международного права полностью подорвано

First News Media19:20 - Сегодня
Президент Азербайджана: Теперь все люди в мире видят, что понятие международного права полностью подорвано

Вышла в свет 140-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель.

«Задача номер один – наращивание нашей военной мощи. Хотя Вторая Карабахская война и антитеррористическая операция остались позади, происходящие в мире процессы, новые конфликты, возникновение очагов войны и рост напряженности вокруг нас, а также тенденции реваншизма в Армении заставляют нас постоянно уделять внимание этой сфере. Без военной мощи мы не сможем добиться успеха ни в одной сфере – ни в экономической, ни в политической. Считаю, что история независимого Азербайджана, включая период тридцатилетней оккупации, наглядно показывает это. Без нашего военного потенциала и мощи мы бы никогда не смогли освободить нашу землю от оккупантов. Теперь не только те, кто занимается политикой, но и, считаю, все люди в мире видят, что понятие международного права полностью подорвано. Архитектуры безопасности, сложившейся после Второй мировой войны, больше не существует, преобладает принцип «кто сильный, тот и прав», и некоторые крупные государства этого уже вовсе и не скрывают».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эти мысли, высказанные главой государства на состоявшемся 23 сентября первом заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики седьмого созыва, нашли отражение в новоизданной 140-й книге многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель». В книге читатели могут ознакомиться с полным текстом речи Президента Азербайджана.

Материалы, собранные в 140-й книге многотомника, охватывают сентябрь-октябрь 2024 года.

В новую книгу включена информация об участии Президента Ильхама Алиева в 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX 2024 и 14-й Международной выставке «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника». В книге читатели могут ознакомиться с текстами выступлений главы государства на совещании, посвященном экономическим вопросам, а также на церемонии открытия памятника Ашугу Алескеру.

В сентябре Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Агдамский район, Ханкенди и Шушу, ознакомился с проводимыми здесь строительно-восстановительными работами, принял участие в открытии ряда предприятий, а также заложил фундамент новых. Глава государства принял участие в церемониях открытия после ремонта студенческого общежития Карабахского университета в городе Ханкенди и самого вуза, встретился с преподавателями и студентами. А в Шуше участвовал в открытии после реставрации дома-музея выдающегося композитора Узеира Гаджибейли и в церемонии открытия Площади Флага. В октябре Президент совершил поездку в Зангилан и Джебраил. Глава государства принял участие в церемонии открытия жилого комплекса в Джебраиле и вручил ключи от квартир жителям города, переселившимся в новые дома. Информация обо всем этом содержится в новой книге.

В 140-ю книгу многотомника также вошли материалы об участии и выступлении Президента Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств в СНГ в Москве, его интервью телеканалу «Россия-1», а также визите в Республику Татарстан Российской Федерации для участия в формате Аутрич / БРИКС+ XVI Саммита БРИКС и его выступлении на пленарном заседании.

Кроме того, в книге читатели могут ознакомиться с текстами обращений Президента Азербайджана к участникам Форума азербайджанских ученых, проживающих за рубежом, Международного Бакинского форума на тему «Изменение климата и права человека: роль омбудсменов и национальных правозащитных институтов», мероприятия Pre-COP29 и других международных мероприятий, проведенных в Азербайджане.

При подготовке выпущенной «Азернешр» 140-й книги использовались материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

Поделиться:
163

Актуально

ОбществоПредупреждение синоптиков: В Баку ожидается сильный ветер
ОбществоДорожная полиция обратилась к участникам движения
ОбществоВ Азербайджане расширен список лекарств под особым контролем
ПолитикаФуат Октай: Армения должна достичь стабильного мира с Азербайджаном

Политика

Баку организован международный круглый стол на тему «Роль парламентов в общественной дипломатии: пример Азербайджана и Турции» - ОБНОВЛЕНО
Президент Азербайджана: Теперь все люди в мире видят, что понятие международного права полностью подорвано
Али Ахмедов: Текущая система отношений в мире не отвечает новым реалиям
Фуат Октай: Армения должна достичь стабильного мира с Азербайджаном

Выбор редактора

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира
Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО
Почему СОР29 имеет огромное значение для всего мира? Все, что нужно знать об изменении климата – ФОТО

Новости для вас

Резидент-представитель UNDP в Азербайджане отозвана с должности
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор - ВИДЕО
Азербайджан в 2025 году примет саммит ОЭС
Посол США в Азербайджане подал в отставку

Последние новости

Ирак принял больше тысячи сирийских военнослужащихСегодня, 20:40Жительница Баку стала жертвой мошенника - ПОДРОБНОСТИСегодня, 20:20Баку организован международный круглый стол на тему «Роль парламентов в общественной дипломатии: пример Азербайджана и Турции» - ОБНОВЛЕНОСегодня, 20:10Трамп призвал США не вмешиваться в ситуацию в СирииСегодня, 19:50Оргкомитет конкурса «Восхождение» провел интеллектуальное соревнование, посвященное памяти великого лидера Гейдара Алиева - ФОТОСегодня, 19:35Президент Азербайджана: Теперь все люди в мире видят, что понятие международного права полностью подорваноСегодня, 19:20Дорожная полиция обратилась к участникам движенияСегодня, 19:10Австрия готова стать площадкой для мирных переговоров по УкраинеСегодня, 18:50Предупреждение синоптиков: В Баку ожидается сильный ветерСегодня, 18:45Новую дату президентских выборов в Румынии объявят в начале 2025 годаСегодня, 18:35В Азербайджане расширен список лекарств под особым контролемСегодня, 18:10Али Ахмедов: Текущая система отношений в мире не отвечает новым реалиямСегодня, 17:50Главы МИД РФ, Ирана, Турции призвали немедленно прекратить боевые действия в СирииСегодня, 17:30В Иране опровергли сообщения о бегстве Асада из СирииСегодня, 17:20Пашинян отправился в ПарижСегодня, 16:55Голосование по импичменту президента Южной Кореи провалилось - ОБНОВЛЕНОСегодня, 16:45Отмечен 75-летний юбилей народного писателя Натига Расулзаде - ФОТОСегодня, 16:40В городе Товуз произошел взрыв, есть пострадавшие - ФОТОСегодня, 16:30Шольц обсудил с Трампом УкраинуСегодня, 16:25Кунейтра перешел под контроль сирийских оппозиционных группировок - ОБНОВЛЕНОСегодня, 16:00
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35