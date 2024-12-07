Президент Азербайджана: Теперь все люди в мире видят, что понятие международного права полностью подорвано

Вышла в свет 140-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель.

«Задача номер один – наращивание нашей военной мощи. Хотя Вторая Карабахская война и антитеррористическая операция остались позади, происходящие в мире процессы, новые конфликты, возникновение очагов войны и рост напряженности вокруг нас, а также тенденции реваншизма в Армении заставляют нас постоянно уделять внимание этой сфере. Без военной мощи мы не сможем добиться успеха ни в одной сфере – ни в экономической, ни в политической. Считаю, что история независимого Азербайджана, включая период тридцатилетней оккупации, наглядно показывает это. Без нашего военного потенциала и мощи мы бы никогда не смогли освободить нашу землю от оккупантов. Теперь не только те, кто занимается политикой, но и, считаю, все люди в мире видят, что понятие международного права полностью подорвано. Архитектуры безопасности, сложившейся после Второй мировой войны, больше не существует, преобладает принцип «кто сильный, тот и прав», и некоторые крупные государства этого уже вовсе и не скрывают».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эти мысли, высказанные главой государства на состоявшемся 23 сентября первом заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики седьмого созыва, нашли отражение в новоизданной 140-й книге многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель». В книге читатели могут ознакомиться с полным текстом речи Президента Азербайджана.

Материалы, собранные в 140-й книге многотомника, охватывают сентябрь-октябрь 2024 года.

В новую книгу включена информация об участии Президента Ильхама Алиева в 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX 2024 и 14-й Международной выставке «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника». В книге читатели могут ознакомиться с текстами выступлений главы государства на совещании, посвященном экономическим вопросам, а также на церемонии открытия памятника Ашугу Алескеру.

В сентябре Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Агдамский район, Ханкенди и Шушу, ознакомился с проводимыми здесь строительно-восстановительными работами, принял участие в открытии ряда предприятий, а также заложил фундамент новых. Глава государства принял участие в церемониях открытия после ремонта студенческого общежития Карабахского университета в городе Ханкенди и самого вуза, встретился с преподавателями и студентами. А в Шуше участвовал в открытии после реставрации дома-музея выдающегося композитора Узеира Гаджибейли и в церемонии открытия Площади Флага. В октябре Президент совершил поездку в Зангилан и Джебраил. Глава государства принял участие в церемонии открытия жилого комплекса в Джебраиле и вручил ключи от квартир жителям города, переселившимся в новые дома. Информация обо всем этом содержится в новой книге.

В 140-ю книгу многотомника также вошли материалы об участии и выступлении Президента Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств в СНГ в Москве, его интервью телеканалу «Россия-1», а также визите в Республику Татарстан Российской Федерации для участия в формате Аутрич / БРИКС+ XVI Саммита БРИКС и его выступлении на пленарном заседании.

Кроме того, в книге читатели могут ознакомиться с текстами обращений Президента Азербайджана к участникам Форума азербайджанских ученых, проживающих за рубежом, Международного Бакинского форума на тему «Изменение климата и права человека: роль омбудсменов и национальных правозащитных институтов», мероприятия Pre-COP29 и других международных мероприятий, проведенных в Азербайджане.

При подготовке выпущенной «Азернешр» 140-й книги использовались материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).