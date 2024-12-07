Назначен главврач в Лачинскую центральную районную больницу
Соответствующим приказом исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугара Гурбанова Ибадова Наджиба Акиф гызы назначена на должность заместителя директора по вопросам лечения – главврачом Лачинской центральной районной больницы.
Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, директор Лачинской центральной районной больницы Орхан Джебраилов представил Наджибу Ибадову коллективу. Заместитель директора-главврач Лачинской центральной районной больницы Наджиба Ибадова ранее работала заведующей детским отделением поликлиники номер 39 города Баку. Доктору Наджибе пожелали успехов в реорганизации системы здравоохранения Лачинского района.
163