Участники международной парламентской конференции посетили Шехидляр хиябаны и «Турецкое шехидство» - ФОТО

Участники международной парламентской конференции на тему «Парламентаризм: традиции и перспективы» 7 декабря посетили Шехидляр хиябаны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала была почтена светлая память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за свободу и независимость Азербайджана, возложены цветы на их могилы, венок к мемориалу «Вечный огонь».

С самой высокой точки Баку гостям, любовавшимся видом на азербайджанскую столицу, была предоставлена подробная информация об истории Шехидляр хиябаны и проведенных в нашем городе работах по благоустройству и созиданию.

Затем был посещен монумент «Турецкое шехидство» в Баку. Была почтена светлая память наших героических и самоотверженных турецких братьев, отдавших свои жизни за независимость Азербайджана и нашедших здесь вечный покой, перед памятником, отражающим вечность и нерушимость азербайджано-турецкого братства, были возложены цветы.