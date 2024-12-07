В Баку состоялась международная конференция «Парламентаризм: традиции и перспективы» - ФОТО

7 декабря в Милли Меджлисе состоялась международная парламентская конференция на тему «Парламентаризм: традиции и перспективы».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие около 100 представителей парламентов 13 стран и международных организаций.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, открывшая мероприятие вступительной речью, отметила чрезвычайную актуальность темы конференции и сказала, что роль парламентов в политической жизни наших стран неоспорима, они активно участвуют в управлении государством, выполняя функцию законодательной власти.

Спикер парламента выразила уверенность, что дискуссии, которые пройдут в рамках этой конференции, будут полезными. Говоря о существующих в Азербайджане традициях парламентаризма, Сахиба Гафарова особо отметила деятельность парламента Азербайджанской Демократической Республики, созданного в 1918 году.

Она подчеркнула, что 106 лет назад именно 7 декабря состоялось первое заседание парламента Азербайджана.

По ее словам, парламент Азербайджана, который был первым на всем мусульманском Востоке законодательным органом того времени, сформированным на основе самых прогрессивных демократических принципов, предпринял важные шаги по укреплению национальной государственности и независимости, созданию правовой базы в политической, экономической, культурной, научной и других областях. Этот парламент функционировал всего 17 месяцев, провел за тот период 145 заседаний, обсудил более 270 законопроектов и принял около 230 законов.

Заявив, что восстановление независимости Азербайджана в 1991 году запомнилось началом новой эпохи в истории нашего парламента, С.Гафарова отметила, что возвращение общенационального лидера Гейдара Алиева к власти в июне 1993 года имело жизненно важное значение с точки зрения сохранения и развития стабильности в нашей стране, а также формирования нового парламентского института. Было доведено до внимания, что сегодня Милли Меджлис своей законодательной деятельностью вносит вклад в процесс реализации национальной стратегии Президента Ильхама Алиева по развитию государства, которая принесла нашей стране большие успехи и победы.

С.Гафарова также подчеркнула, что против нашей страны проводятся клеветнические и дезинформационные кампании, осуществляются провокации, однако они не приносят желанных результатов.

Затем на конференции выступил председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Фуат Октай, который поздравил и высказал добрые пожелания по случаю 106-летия парламента Азербайджана. Он отметил, что парламент Азербайджана строит свою деятельность на основе демократических принципов. Констатировав, что Турцию и Азербайджан, обладающие единым языком, религией и культурой, связывают крепкие дружеские и братские связи и что сотрудничество в экономической, торговой и других сферах динамично развивается, председатель комитета подчеркнул, что Турция всегда поддерживала Азербайджан, в том числе во время 44-дневной Отечественной войны, а также указал на важность Шушинской декларации о союзнических отношениях между нашими странами. Ф.Октай выразил уверенность, что между нашими государствами, парламентами и народами всегда будут существовать братские отношения.

Руководитель турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы ВНСТ Шамиль Айрым выразил добрые пожелания в связи с историческим днем для парламента Азербайджана, заявил, что парламент первой демократической республики на мусульманском Востоке проводит значительную работу. Подчеркнув, что Турция всегда находится рядом с Азербайджаном, он с удовлетворением отметил, что благодаря Победе в Отечественной войне и проведенным антитеррористическим мероприятиям наша страна полностью восстановила территориальную целостность и суверенитет. Акцентировав внимание на растущей роли Азербайджана в регионе и мире, Ш.Айрым добавил, что страна успешно провела множество международных мероприятий, в частности организованная недавно на высоком уровне конференция COP29 внесла существенный вклад в борьбу с глобальным изменением климата.

Коснувшись вопроса возвращения в Западный Азербайджан, руководитель группы дружбы с Азербайджаном ВНСТ сказал, что азербайджанцы, которые в свое время были вынуждены покинуть родные края, должны вернуться в свои дома в соответствии с нормами международного права.

Говоря об укреплении отношений между нашими парламентами, Ш.Айрым особо подчеркнул исключительную роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии азербайджанского парламентаризма. Он отметил, что отношения в рамках парламентских групп дружбы заслуживают одобрения и рассказал о значении развития сотрудничества между парламентскими комитетами с точки зрения обмена опытом в области законодательства.

Выступившие на мероприятии некоторые депутаты отметили, что провозглашение в Азербайджане первого на мусульманском Востоке демократического, правового и светского государства, помимо всего прочего, также заложило основы парламентаризма в истории страны. Было подчеркнуто, что в период Азербайджанской Демократической Республики впервые женщинам было предоставлено право голоса. В этом плане азербайджанский парламент имеет свое место, роль и традиции.

Отмечалось, что великому лидеру Гейдару Алиеву принадлежат неоценимые заслуги в формировании в период его руководства Милли Меджлисом традиций парламентаризма и совершенствовании парламентской культуры в нашей стране. Именно с именем Гейдара Алиева связаны разработка и принятие законов в области сохранения государственной независимости и безопасности Азербайджана, обеспечения его устойчивого развития, восстановления нашей территориальной целостности.

Депутаты подчеркнули, что сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева достигнуты замечательные успехи во всех сферах жизни, стабильность и прогресс, наша страна имеет свое веское слово на международной арене.

В выступлениях говорилось о том, что азербайджанский парламент мобилизовал все свои силы для поддержки главы государства в деле реализации общенациональных целей.

На международной конференции выступили и поделились своими мыслями первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов, секретарь комитета Сената Парламента Республики Казахстан по международным отношениям, обороне и безопасности Дархан Кыдырали, председатель комитета Сената Олий Мажлиса Узбекистана по вопросам молодежи, культуры и спорта Орзигул Козихонова, председатель комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по социальным вопросам, здравоохранению, науке, образованию, культуре и политике в отношении молодежи и женщин Махмадшох Гулзода, заместитель председателя группы Республиканской народной партии ВНСТ Мурат Эмир, председатель комитета Совета представителей Ирака по правам человека Аршад Аль-Салихи, заместитель председателя постоянного комитета Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Алексей Васильев, заместитель председателя комитета парламента Грузии по правам человека и гражданской интеграции Савалан Мирзоев, заместитель председателя группы Партии националистического движения ВНСТ Филиз Кылыч, председатель комитета Палаты представителей Малайзии по международным отношениям и торговле Вонг Чен, председатель комиссии ВНСТ по правосудию Джюнейт Юксель, руководитель группы дружбы Жогорку Кенеша Кыргызстана по сотрудничеству с Азербайджаном Саидбек Зулпуев, представитель комиссии ВНСТ по цифровым медиа Зейнеп Йылдыз, член ВНСТ Сурейя Онеш Дериджи, член Национальной ассамблеи Пакистана Сардар Аммар Ахмад Хан Легари, член ВНСТ Кюршад Зорлу, генеральный секретарь TЮРКПА Мехмет Сурейя Эр.

Гости высоко оценили деятельность парламента Азербайджана, его вклад в развитие межпарламентских связей.

Парламентарии зарубежных стран выразили удовлетворение установленными Азербайджаном дружественными связями, царящей в стране толерантностью и демократическим развитием республики.

Они отметили, что Азербайджан проводит успешную политику, связанную с международными вопросами.

По словам выступивших, их страны заинтересованы в расширении всестороннего сотрудничества с Азербайджаном. Говорилось о том, что Азербайджан вносит свой вклад в обеспечение международной безопасности, страна предпринимает значительные шаги в области пропаганды межкультурного и межрелигиозного диалога. Констатировалось, что сегодня в Азербайджане сформировались традиции мультикультурализма. Многие важные международные мероприятия, проводимые в Баку, высоко оцениваются международными организациями и мировым сообществом.