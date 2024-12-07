МВД Грузии арестовало двух участников протестов, один из которых - иностранный гражданин

Сотрудники МВД Грузии задержали еще двух человек по обвинению в организации и участии в беспорядках на митингах в Тбилиси у здания парламента.

Как говорится в сообщении министерства, один из задержанных - гражданин иностранного государства.

Обвиняемые во время акции на проспекте Руставели группой лиц осуществляли насильственные действия, оказывали сопротивление и не подчинялись законным требованиям правоохранителей и бросали в них разные предметы, - говорится в сообщении ведомства, передают грузинские СМИ.

С начала беспорядков на митингах в Тбилиси в уголовном порядке задержаны 28 человек.

Ночью на проспекте Руставели прошел очередной антиправительственный митинг. По данным МВД, протест в течение длительного времени был мирным, однако под конец протестующие вновь начали использовать пиротехнику против полицейских, после чего было принято решение об оттеснении толпы от здания парламента. В итоге в административном порядке задержаны 48 человек.

В Грузии 28 ноября началась очередная волна антиправительственных демонстраций после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов сообщества.