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В горных районах Азербайджана идет снег

First News Media11:30 - Сегодня
В горных районах Азербайджана идет снег

Обнародована фактическая погода на территории Азербайджана.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 11:00 08 декабря в некоторых районах страны наблюдаются осадки, в горных районах идет снег.

Толшина снежного покрова составила в Губе (Грыз) 9 см, в Шахбузе - 5 см, в Гусаре - 2 см.

В Баку и на Абшеронском полуострове выпало до 7 мм осадков.

В соответствии с "желтым предупреждением" восточный ветер в Губе периодически усиливался до 16 м/с.

В Нахчыване, Шаруре, Дашкесане, Гёйгёле, Нафталане, Гобустане, Шамахы, Гахе (Сарыбаш), Евлахе, Джафархане, Гаджигабуле, Гёйчае, Лерике наблюдался туман. Видимость в тумане ограничена 50 метрами.

Минимальная температура воздуха составила в Баку и на Абшеронском полуострове 9 градусов тепла, в Нахчыванской АР - 6 градусов тепла, в низменных районах - 6 градусов тепла, в горных районах - 4 градуса мороза.

Ожидается, что осадки продолжатся с перерывами до полудня 9 декабря.

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