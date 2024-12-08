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Захарова посоветовала Reuters опровергнуть фейк о гибели Асада

First News Media23:55 - 08 / 12 / 2024
Захарова посоветовала Reuters опровергнуть фейк о гибели Асада

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, планирует ли агентство Reuters опровергать свои данные о произошедшей "с большой вероятностью" гибели бывшего президента Башара Асада.

Она назвала это сообщение "распространением фейков".

Ранее Reuters со ссылкой на два источника сообщил, что "с высокой вероятностью" Асад мог погибнуть в авиакатастрофе. Позднее источник в Кремле сообщил ТАСС, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву.

"Интересно, сообщившее о "хайли-лайкли" кончине Асада агентство Reuters само себя опровергнет? А ведь это и есть распространение фейков, с которыми Запад так рьяно как бы борется", - написала дипломат в Telegram-канале.

Источник: ТАСС

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