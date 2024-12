Ицхак Герцог и Хикмет Гаджиев обсудили двустороннее сотрудничество и процессы в регионе

Президент Израиля Ицхак Герцог сегодня принял помощника Президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента АР Хикмета Гаджиева.

Об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Израиле в соцсети Х.

Хикмет Гаджиев передал Ицхаку Герцогу приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«На встрече стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, а также текущие региональные процессы», - говорится в публикации.

Today Mr. @HikmetHajiyev Assistant to the President of the Republic of Azerbaijan and Head of Foreign Policy Affairs Department of the Presidential Administration, was received by the President of the State of Israel, H.E. Mr. @Isaac_Herzog.



Mr.Hajiyev conveyed the greetings… pic.twitter.com/w4rW7uh9Ii — Embassy of Azerbaijan to Israel (@AzEmbTelAviv) December 9, 2024