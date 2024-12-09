На муниципальных выборах зарегистрированы уполномоченные представители 5 партий

На муниципальных выборах, назначенных на 29 января 2025 года, зарегистрированы уполномоченные представители пяти партий.

Об этом сообщили на заседании Центральной избирательной комиссии, состоявшемся 9 декабря.

Было отмечено, что зарегистрированы уполномоченные представители партии «Ени Азербайджан», Партии национальной независимости Азербайджана, партии «Беюк Гуртулуш», Партии демократических реформ и партии «Умид».

Источник: Report