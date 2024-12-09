Председатель парламентского комитета Малайзии побывал в Милли Меджлисе

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов встретился 9 декабря с председателем комитета Палаты представителей Малайзии по международным отношениям и торговле Вонг Ченом.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в ходе беседы были обсуждены вопросы, рассмотренные в рамках международной парламентской конференции, а также потенциал развития межпарламентских связей между Азербайджаном и Малайзией.

На встрече депутат парламента Малайзии, поделившись впечатлениями от посещения освобожденных от оккупации азербайджанских городов Физули, Шуша, Ханкенди и Ходжалы, отметил масштабы проделанной работы.

В то же время были даны ответы на вопросы Вонг Чена о продолжающихся там строительных работах и препятствиях, которые создает минная проблема для людей, возвращающихся в родные края.

Самед Сеидов проинформировал гостя о ходе мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, проделанной и предстоящей в этом направлении работе.

На встрече также обсуждалась роль групп дружбы в развитии межпарламентских связей, ресурсы Азербайджана в сфере зеленой энергии и проекты, реализуемые в этом направлении.